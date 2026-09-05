Национальный банк Украины открыл на сайте финансовой грамотности «Гаразд» новый раздел «Защитникам и их семьям». В нём уже более 80 бесплатных материалов — статьи, чеклисты, инструкции и шаблоны для финансового планирования.

Помимо резонансных тем об экологических преступлениях и штрафах, украинцев в последнее время волнуют и финансовые вопросы. Национальный банк Украины открыл на сайте финансовой грамотности «Гаразд» новый раздел «Защитникам и их семьям» с бесплатными материалами для военных, ветеранов и их близких.

Раздел создан в рамках проекта «Финансовая грамотность для защитников и защитниц Украины». Его цель — помочь военным, ветеранам и членам их семей эффективно управлять собственными финансами, избегать финансовых рисков и строить долгосрочную финансовую безопасность. Уже сейчас на странице доступно более 80 информационных материалов.

Что внутри раздела

Наполнение объединено в восемь тематических блоков. Среди них — финансы во время службы, бюджет и сбережения, банковские услуги, кредиты и долги, страхование, защита от мошенничества, а также отдельный блок «Ветеранам и семьям защитников о финансах». Кроме статей, раздел содержит практические инструменты.

В частности, пользователям доступны чеклисты, пошаговые алгоритмы действий, инструкции и шаблоны для финансового планирования. Отдельно добавили навигатор с перечнем полезных контактов и онлайн-ресурсов. Материалы помогают разобраться, как пользоваться специальными банковскими программами и кредитными льготами для военных, как контролировать депозиты и обязательства и как защититься от мошенничества и фейковых сборов.

Почему создали именно такие материалы

Перед запуском Национальный банк вместе с партнёрами провёл опрос среди 1013 респондентов — действующих военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Почти половина опрошенных оценила свой уровень финансовой грамотности как средний, а 31% признали, что их знания низкие или очень низкие.

Наибольшие трудности касаются кредитов, управления долгами, понимания финансовых льгот, защиты от мошенничества и планирования семейного бюджета. Исследование проводили в два этапа: сначала собрали данные от участников финансового рынка, а затем провели анонимное онлайн-анкетирование самих защитников и их близких.

Как воспользоваться разделом

Все материалы бесплатны и доступны на сайте «Гаразд» в разделе «Защитникам и их семьям». Регистрация не нужна — достаточно открыть нужный тематический блок и выбрать статью, чеклист или шаблон. Раздел будут постоянно обновлять с учётом актуальных потребностей защитников и их родных.

Проект «Финансовая грамотность для защитников и защитниц Украины» НБУ инициировал ещё в 2025 году. Он объединил более 60 партнёров — государственные органы, ветеранские и военные организации, общественный сектор, финансовые учреждения и образовательные институции.

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