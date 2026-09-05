Средний чек в кофейнях Украины за год вырос на 18% — до 111 гривен. Украинцы ежемесячно тратят более 4,6 тысячи гривен на повседневный комфорт, куда входят кофе, перекусы и питание вне дома.

Расходы на питание в Украине растут — средний чек в кофейнях за год подскочил на 18% и достиг 111 гривен. Для многих украинцев кофе по дороге на работу или обед в кафе давно стали привычной частью бюджета, а не разовой покупкой.

Об этом говорится в свежем материале Новини.LIVE, который ссылается на данные исследовательской компании Kantar Украина и аналитической платформы Poster. В 2025 году средний чек в кофейнях вырос до 111 гривен, а на кофе навынос — до 89 гривен. Речь именно о средней сумме чека, а не о фиксированной цене одной чашки.

Сколько украинцы тратят на повседневный комфорт

Кофе — лишь часть более широкой категории ежедневных расходов. В мае 2026 года Kantar Украина опросила 1000 украинцев в возрасте от 18 до 55 лет. К регулярным расходам на повседневный комфорт отнесли транспорт, кофе и перекусы, питание вне дома, подписки, уход за собой и другие небазовые покупки.

67% опрошенных регулярно тратят деньги на такие категории, а средняя сумма составляет 4 603 гривни в месяц. Почти половина — 47% — считает подобные расходы нормальной частью своего бюджета. Если умножить среднюю месячную сумму на 12, получается около 55 236 гривен в год.

Молодежь тратит еще больше

Самые высокие расходы на повседневный комфорт зафиксированы среди молодых украинцев. В возрастной группе от 18 до 29 лет средняя сумма таких расходов составляет около 5 906 гривен в месяц, что за год может составить примерно 70 872 гривни. Среди пользователей платных подписок 58% тратят на них до 500 гривен ежемесячно, чаще всего — на видео- и музыкальные сервисы.

Кафе и рестораны дорожают, а посетителей становится меньше

Питание вне дома дорожает и из-за более частых визитов, и из-за роста цен. По данным Poster, в 2025 году средний чек в заведениях общественного питания вырос на 17%, тогда как посещаемость снизилась на 8%. В кофейнях средний чек достиг 111 гривен, в кафе — 315 гривен, в ресторанах — 693 гривни, а в фаст-фуде — 207 гривен.

Тенденция сохранилась и в январе–июле 2026 года: средний чек в заведениях питания вырос еще на 17% в годовом исчислении, а количество посещений сократилось на 14%. Выручка при этом увеличилась на 3%. В выборку вошли 11 555 заведений, работавших в течение всего периода исследования.

Во сколько обходится привычка пить кофе каждый день

Если покупать кофе за 111 гривен ежедневно в течение 20 рабочих дней, за месяц на это уйдет 2 220 гривен, а за 12 месяцев — около 26 640 гривен. Для кофе навынос со средним чеком 89 гривен расходы составят 1 780 гривен в месяц или 21 360 гривен в год при такой же частоте покупок.

Для сравнения: сумма 2 220 гривен, которую можно потратить на кофе за 20 рабочих дней, почти равна рекомендуемой сумме ежемесячных сбережений для человека с небольшим доходом. Поэтому регулярные мелкие покупки могут заметно повлиять на финансовую подушку.

Как уменьшить расходы на кофе и еду вне дома

По данным Kantar, кофе, питание вне дома и развлечения — это категории, от которых украинцы чаще всего готовы отказываться, когда нужно сократить расходы. Чтобы сэкономить, не обязательно полностью отказываться от кофе вне дома. Вот несколько практических шагов:

Уменьшить частоту покупок — покупать кофе не каждый день, а несколько раз в неделю.

Установить отдельный месячный лимит на кофе, перекусы и питание вне дома, чтобы видеть реальную сумму расходов.

Сравнивать средние чеки в разных заведениях и выбирать кофе навынос (89 гривен вместо 111).

Ранее Politeka сообщала, школьное питание в Киевской области: сколько средств выделили на бесплатные обеды.

Также Politeka сообщала, изменения в школах с сентября: кому бесплатно предоставят питание в новом учебном году.

Как сообщала Politeka, школьное питание в Украине: почему запуск бесплатных обедов с 1 сентября оказался под угрозой.