Середній чек у кав'ярнях України за рік зріс на 18% — до 111 гривень. Українці щомісяця витрачають понад 4,6 тисячі гривень на повсякденний комфорт, до якого входять кава, перекуси та харчування поза домом.

Витрати на харчування в Україні зростають — середній чек у кав'ярнях за рік підскочив на 18% і досяг 111 гривень. Для багатьох українців кава дорогою на роботу чи обід у кафе давно стали звичною частиною бюджету, а не разовою покупкою.

Про це йдеться у свіжому матеріалі Новини.LIVE, який посилається на дані дослідницької компанії Kantar Україна та аналітичної платформи Poster. У 2025 році середній чек у кав'ярнях зріс до 111 гривень, а на каву на винос — до 89 гривень. Ідеться саме про середню суму чека, а не про фіксовану ціну однієї чашки.

Скільки українці витрачають на повсякденний комфорт

Кава — лише частина ширшої категорії щоденних витрат. У травні 2026 року Kantar Україна опитала 1000 українців віком від 18 до 55 років. До регулярних витрат на повсякденний комфорт віднесли транспорт, каву і перекуси, харчування поза домом, підписки, догляд за собою та інші небазові покупки.

67% опитаних регулярно витрачають гроші на такі категорії, а середня сума становить 4 603 гривні на місяць. Майже половина — 47% — вважає подібні витрати нормальною частиною свого бюджету. Якщо помножити середню місячну суму на 12, виходить близько 55 236 гривень на рік.

Молодь витрачає ще більше

Найвищі витрати на повсякденний комфорт зафіксовані серед молодих українців. У віковій групі від 18 до 29 років середня сума таких витрат становить близько 5 906 гривень на місяць, що за рік може скласти приблизно 70 872 гривні. Серед користувачів платних підписок 58% витрачають на них до 500 гривень щомісяця, найчастіше — на відео- та музичні сервіси.

Кафе й ресторани дорожчають, а відвідувачів меншає

Харчування поза домом дорожчає і через частіші візити, і через зростання цін. За даними Poster, у 2025 році середній чек у закладах громадського харчування зріс на 17%, тоді як відвідуваність знизилася на 8%. У кав'ярнях середній чек сягнув 111 гривень, у кафе — 315 гривень, у ресторанах — 693 гривні, а у фаст-фуді — 207 гривень.

Тенденція збереглася і в січні–липні 2026 року: середній чек у закладах харчування зріс ще на 17% у річному вимірі, а кількість відвідувань скоротилася на 14%. Виторг при цьому збільшився на 3%. У вибірку увійшли 11 555 закладів, що працювали протягом усього періоду дослідження.

У скільки обходиться звичка пити каву щодня

Якщо купувати каву за 111 гривень щодня протягом 20 робочих днів, за місяць на це піде 2 220 гривень, а за 12 місяців — близько 26 640 гривень. Для кави на винос із середнім чеком 89 гривень витрати становитимуть 1 780 гривень на місяць або 21 360 гривень на рік за такої самої частоти покупок.

Для порівняння: сума 2 220 гривень, яку можна витратити на каву за 20 робочих днів, майже дорівнює рекомендованій сумі щомісячних заощаджень для людини з невеликим доходом. Тож регулярні дрібні покупки можуть помітно вплинути на фінансову подушку.

Як зменшити витрати на каву та їжу поза домом

За даними Kantar, кава, харчування поза домом і розваги — це категорії, від яких українці найчастіше готові відмовлятися, коли треба скоротити витрати. Щоб заощадити, не обов'язково повністю відмовлятися від кави поза домом. Ось кілька практичних кроків:

Зменшити частоту покупок — купувати каву не щодня, а кілька разів на тиждень.

Встановити окремий місячний ліміт на каву, перекуси та харчування поза домом, щоб бачити реальну суму витрат.

Порівнювати середні чеки в різних закладах і обирати каву на винос (89 гривень замість 111).

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