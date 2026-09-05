Морковная намазка из моркови, сыра и вареных яиц — простой способ сделать ежедневные бутерброды вкусными и полезными, а готовится все всего за 15 минут.

Рецепт морковной намазки поможет освежить ежедневные перекусы и сделать их вкусными и полезными. Об этом рассказала на своей странице фудблогер Yuliia Senych.

Ингредиенты морковной намазки

Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые почти всегда есть дома:

свежая морковь — 250 г;

вареные яйца — 2 шт.;

твердый или плавленый сыр — 70 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

сметана — 3 столовые ложки;

соль и перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала свежую морковь натрите на мелкой терке. Затем добавьте к ней натертые вареные яйца, сыр и измельченный чеснок. Полученную массу заправьте сметаной, сливочным сыром или майонезом — по вашему вкусу.

Посолите и поперчите по вкусу, затем тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Готовую намазку можно сразу подавать на хлеб, крекеры или лаваш.

Такая морковная намазка станет отличным вариантом для перекусов на работе или в школе. На весь процесс приготовления уходит около 15 минут, а пищевая ценность блюда составляет 135 ккал на 100 граммов, поэтому перекус получается легким и не перегружает.

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