Приготовить домашний сыр страчателла можно за 5 минут — простой рецепт состоит всего из трёх ингредиентов.

Самые вкусные рецепты с сыром часто оказываются самыми простыми — и нежная страчателла это лишь подтверждает. Об этом рассказал на своей странице повар Александр Огородник.

По его рецепту страчателла — это, по сути, смесь рваной моцареллы и сливок. Такой домашний сыр обладает мягкой кремовой текстурой и нежным сливочным вкусом, который отлично подходит к пасте, салатам и даже десертам с инжиром и мёдом.

Ингредиенты

Для приготовления страчателлы дома понадобится совсем немного продуктов:

моцарелла — 125 г;

жирные сливки — 60 г;

соль — щепотка.

Как приготовить страчателлу за 5 минут

Сначала моцареллу нужно разорвать на волокна — именно это станет основой кремовой текстуры сыра. Затем добавьте сливки: лучше выбирать пожирнее, ведь именно они делают блюдо нежнее и ароматнее. В конце тщательно перемешайте массу и добавьте щепотку соли.

В результате получится свежая, сливочная страчателла, которая по вкусу практически не отличается от дорогих магазинных вариантов. Калорийность такого домашнего сыра составляет около 296 ккал на 100 граммов.

Как подавать страчателлу

Классический вариант — с помидорами, базиликом и оливковым маслом. Для пасты достаточно добавить ложку страчателлы в горячее блюдо: сыр растает и создаст кремовый соус. А для лёгкого десерта страчателлу сочетают с инжиром и мёдом.

Приготовить итальянский деликатес дома можно быстро, просто и вкусно — это идеальный способ разнообразить повседневные блюда или удивить гостей нежным сырным десертом.

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