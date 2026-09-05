Человека с инвалидностью не могут принудительно мобилизовать, даже если ВЛК признала его годным к службе. Судебная практика подтверждает: ТЦК не имеет права отменять заключения медицинской комиссии.

Права военнообязанных во время мобилизации в Украине вновь оказались в центре внимания: суды подтвердили, что территориальные центры комплектования не имеют полномочий отменять заключения военно-врачебной комиссии. Об этом говорится в анализе судебной практики, подготовленном «Судебно-юридической газетой».

Ситуация, которую юристы называют парадоксальной: человек официально имеет группу инвалидности, но одновременно может получить от военных медиков заключение «годен к службе». При этом сам факт инвалидности не является автоматическим основанием для снятия с воинского учета.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», исключить человека из учета можно только в связи с прекращением гражданства, достижением предельного возраста, смертью или признанием безвестно отсутствующим. Отдельно это делается, если именно ВВК приняла решение о полной непригодности. Поскольку инвалидность в этом перечне не упомянута, человек продолжает оставаться военнообязанным.

Почему заключение «годен» не дает права принудительно мобилизовать

Заключение «годен» никоим образом не наделяет ТЦК правом на принудительную мобилизацию человека с инвалидностью. Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановление правительства №560 прямо гарантируют неприкосновенность лиц с любой группой инвалидности. Призвать такого человека в армию можно исключительно по его личному желанию и только на контрактную форму службы. То есть статус ВВК не отменяет имеющуюся инвалидность и не лишает права на отсрочку.

Показательные решения судов

Если военкомат или комиссия игнорируют эти нормы, граждане успешно отстаивают свои права в суде. Украинская судебная практика уже сформировала несколько прецедентов.

Дело №946/7583/25. Мужчину с III группой инвалидности признали годным, и он подал жалобу в Центральную ВВК. ЦВВК ответила обычным письмом. Суд признал такое бездействие противоправным и обязал вышестоящий орган надлежащим образом рассмотреть жалобу, изучив первичные документы и вынеся мотивированное постановление.

Дело №440/2188/25. ТЦК мобилизовал «годного» мужчину, имевшего II группу инвалидности. Апелляционный суд установил, что во время осмотра врачи не провели необходимые исследования и неправильно оформили медицинскую карту. Хотя суд не может ставить диагнозы вместо врачей, он имеет право контролировать процедуру. Решение ВВК отменили, а повторный осмотр обязали провести.

Дело №320/26731/25. ТЦК самостоятельно издал приказ об отмене предыдущего заключения ВВК о непригодности и вернул лицо на учет. Суд постановил: начальник военкомата такими полномочиями не обладает, это может делать только штатная или Центральная ВВК. Сведения об исключении из учета приказали восстановить.

Дело №260/998/24. Мужчину с III группой инвалидности мобилизовали, и он подал рапорт об увольнении. Суд разъяснил: военнослужащий больше не может пользоваться правом на отсрочку, однако инвалидность является законным основанием для немедленного увольнения из армии, если боец не хочет служить дальше.

Что делать, если ВВК игнорирует инвалидность

Людям с инвалидностью советуют в первую очередь проверить свои данные в электронном реестре «Оберег» через приложение «Резерв+». Если статус не отображается, нужно подать в военкомат соответствующие справки и написать заявление на отсрочку в соответствии с порядком №560.

Во время медкомиссии следует сразу предоставлять врачам все документы, послужившие основанием для получения инвалидности, и внимательно следить за записями жалоб. Если врачи проигнорировали заболевания и выдали заключение «годен», его необходимо обжаловать. Сначала жалоба подается в вышестоящую штатную ВВК или ЦВВК — в ней нужно указать, какие именно документы не были учтены и какие процедуры нарушены. Если это не помогло, гражданин имеет право обратиться в суд, который проверит законность действий комиссии и обоснованность решения.

Отдельно юристы напоминают: если военнообязанный обновил фактический адрес в «Резерв+» и сгенерировал электронное направление на ВВК, на медосмотр его все равно будут ждать по месту официальной регистрации, а не там, где он сейчас живет. После переезда следует обязательно встать на учет по новому месту жительства в течение семи дней.

Ранее Politeka сообщала, сколько действует заключение медосмотра и когда отправят на повторную проверку.

Также Politeka сообщала, кто оказался в зоне риска получения штрафа от ТЦК.

Как сообщала Politeka, юристы объяснили, какие документы с отсрочкой теперь требует ТЦК.