Людину з інвалідністю не можуть примусово мобілізувати, навіть якщо ВЛК визнала її придатною до служби. Судова практика підтверджує: ТЦК не має права скасовувати висновки медичної комісії.

Права військовозобов'язаних під час мобілізації в Україні знову опинилися у центрі уваги: суди підтвердили, що територіальні центри комплектування не мають повноважень скасовувати висновки військово-лікарської комісії. Про це йдеться в аналізі судової практики, який підготувала «Судово-юридична газета».

Ситуація, яку юристи називають парадоксальною: людина офіційно має групу інвалідності, але водночас може отримати від військових медиків висновок «придатний до служби». При цьому сам факт інвалідності не є автоматичною підставою для зняття з військового обліку.

За законом «Про військовий обов'язок і військову службу» виключити людину з обліку можна лише через припинення громадянства, досягнення граничного віку, смерть або визнання безвісно відсутнім. Окремо це робиться, якщо саме ВЛК ухвалила рішення про повну непридатність. Оскільки інвалідність у цьому переліку не згадана, людина й надалі залишається військовозобов'язаною.

Чому висновок «придатний» не дає права примусово мобілізувати

Висновок «придатний» жодним чином не наділяє ТЦК правом на примусову мобілізацію людини з інвалідністю. Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і постанова уряду №560 прямо гарантують недоторканність осіб з будь-якою групою інвалідності. Призвати таку людину до війська можна виключно за її особистим бажанням і лише на контрактну форму служби. Тобто статус ВЛК не скасовує наявну інвалідність і не позбавляє права на відстрочку.

Показові рішення судів

Якщо військкомат або комісія ігнорують ці норми, громадяни успішно відстоюють свої права в суді. Українська судова практика вже сформувала кілька прецедентів.

Справа №946/7583/25. Чоловіка з III групою інвалідності визнали придатним, і він подав скаргу до Центральної ВЛК. ЦВЛК відповіла звичайним листом. Суд визнав таку бездіяльність протиправною та зобов'язав вищий орган належно розглянути скаргу, вивчивши первинні документи й ухваливши мотивовану постанову.

Справа №440/2188/25. ТЦК мобілізував «придатного» чоловіка, який мав II групу інвалідності. Апеляційний суд встановив, що під час огляду лікарі не провели необхідних досліджень і неправильно оформили медичну карту. Хоча суд не може ставити діагнози замість лікарів, він має право контролювати процедуру. Рішення ВЛК скасували, а повторний огляд зобов'язали провести.

Справа №320/26731/25. ТЦК самостійно видав наказ про скасування попереднього висновку ВЛК про непридатність і повернув особу на облік. Суд постановив: начальник військкомату таких повноважень не має, це може робити лише штатна або Центральна ВЛК. Відомості про виключення з обліку наказали відновити.

Справа №260/998/24. Чоловіка з III групою інвалідності мобілізували, і він подав рапорт про звільнення. Суд роз'яснив: військовослужбовець більше не може користуватися правом на відстрочку, однак інвалідність є законною підставою для негайного звільнення з армії, якщо боєць не хоче служити далі.

Що робити, якщо ВЛК ігнорує інвалідність

Людям з інвалідністю радять насамперед перевірити свої дані в електронному реєстрі «Оберіг» через застосунок «Резерв+». Якщо статус не відображається, потрібно подати до військкомату відповідні довідки та написати заяву на відстрочку відповідно до порядку №560.

Під час медкомісії варто одразу надавати лікарям усі документи, що стали підставою для отримання інвалідності, і уважно стежити за записами скарг. Якщо лікарі проігнорували захворювання і видали висновок «придатний», його треба оскаржити. Спочатку скарга подається до вищої штатної ВЛК або ЦВЛК — у ній слід вказати, які саме документи не врахували та які процедури порушили. Якщо це не допомогло, громадянин має право звернутися до суду, який перевірить законність дій комісії та обґрунтованість рішення.

Окремо юристи нагадують: якщо військовозобов'язаний оновив фактичну адресу в «Резерв+» і згенерував електронне направлення на ВЛК, на медогляд його все одно чекатимуть за місцем офіційної реєстрації, а не там, де він зараз живе. Після переїзду слід обов'язково стати на облік за новим місцем проживання протягом семи днів.

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