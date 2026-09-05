Українці, які опалюють житло дровами чи вугіллям, можуть отримати грошову допомогу на тверде паливо — максимальний розмір субсидії на опалювальний сезон сягає 19 400 гривень.

Субсидія на дрова в Україні напередодні зими знову стала однією з найзатребуваніших програм підтримки. Оформити її можуть домогосподарства, які не мають централізованого опалення й обігрівають житло дровами, вугіллям чи паливними брикетами.

Хто може отримати до 19 400 гривень

Право на допомогу мають родини, у яких витрати на комунальні послуги перевищують обов'язковий відсоток від доходу. Насамперед це пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю та переселенці, які проживають у будинках із пічним опаленням.

Розмір субсидії розраховують індивідуально: що менший дохід домогосподарства, то більшу частину вартості палива компенсує держава. Максимальна сума становить 19 400 гривень, однак кінцева виплата залежить від доходу, кількості зареєстрованих осіб та фактичних витрат на комуналку.

Як оформити грошову допомогу

Заяву приймають органи Пенсійного фонду України — саме ПФУ з 2023 року адмініструє житлові субсидії та пільги. Подати документи можна особисто в сервісному центрі фонду, через ЦНАП або онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

До заяви додають паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, декларацію про доходи і витрати та реквізити банківського рахунку для зарахування коштів. Якщо документи подані вчасно, гроші надходять на рахунок після ухвалення рішення.

Субсидію на тверде паливо призначають один раз на опалювальний сезон, тож оформлювати її варто заздалегідь — до початку стабільних холодів, щоб встигнути закупити дрова за нижчими цінами.

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