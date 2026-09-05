Салат из пекинской капусты с ветчиной и омлетом — это рецепт, который готовится за 20 минут и не требует дорогих продуктов.

Рецепт салата из свеклы и сыра читатели Politeka уже видели. Сегодня готовим салат из пекинской капусты, ветчины и омлета — сытное блюдо, на которое уйдет не больше 20 минут.

Необычным этот салат делает омлет: его сначала обжаривают, а затем нарезают тонкой соломкой. Он заменяет в блюде сухарики или кукурузу, добавляет сытности и нежного вкуса. Пекинская капуста остается хрустящей, а ветчина делает вкус более насыщенным.

Ингредиенты

пекинская капуста — 500 г;

морковь — 1 шт.;

ветчина — 300 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 1 ст. л.;

специи — по вкусу;

майонез или сметана — по вкусу.

Как приготовить салат из пекинской капусты

Сначала взбейте яйца со специями и мукой, вылейте массу на разогретую сковороду и обжарьте омлет с двух сторон до легкой золотистой корочки. Готовый омлет охладите и нарежьте соломкой.

Пекинскую капусту и ветчину тонко нарежьте соломкой, морковь натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте майонезом или сметаной по вкусу, посолите и приправьте любимыми специями.

Что учесть, чтобы салат получился вкусным

Выбирайте свежую пекинскую капусту без потемневших краев — она даст приятный хруст. Если хотите более легкий вариант, замените майонез на сметану, а омлет жарьте на минимальном количестве масла.

Подавать такой салат лучше всего сразу после приготовления, но он неплохо сохраняет вкус в холодильнике. Блюдо может стать и самостоятельным ужином, и дополнением к мясу или картофелю.

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