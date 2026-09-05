Рецепт салату з буряка та сиру читачі Politeka вже бачили. Сьогодні готуємо салат з пекінської капусти, шинки та омлету — ситну страву, на яку піде не більше 20 хвилин.
Незвичним цей салат робить омлет: його спершу обсмажують, а тоді нарізають тонкою соломкою. Він замінює у страві сухарики чи кукурудзу, додає ситності й ніжного смаку. Пекінська капуста лишається хрумкою, а шинка робить смак насиченішим.
Інгредієнти
- пекінська капуста — 500 г;
- морква — 1 шт.;
- шинка — 300 г;
- яйця — 3 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- спеції — за смаком;
- майонез або сметана — за смаком.
Як приготувати салат з пекінської капусти
Спершу збийте яйця зі спеціями та борошном, вилийте масу на розігріту пательню й обсмажте омлет із двох боків до легкої золотистої скоринки. Готовий омлет охолодіть і наріжте соломкою.
Пекінську капусту та шинку тонко наріжте соломкою, моркву натріть на великій тертці. Змішайте всі інгредієнти в мисці, заправте майонезом або сметаною на ваш смак, посоліть і приправте улюбленими спеціями.
Що врахувати, щоб салат вийшов смачним
Обирайте свіжу пекінську капусту без потемнілих країв — вона дасть приємний хрускіт. Якщо хочете легший варіант, замініть майонез на сметану, а омлет смажте на мінімальній кількості олії.
Подавати такий салат найкраще одразу після приготування, але він непогано зберігає смак у холодильнику. Страву можна зробити і самостійною вечерею, і доповненням до м'яса чи картоплі.
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