Салат з пекінської капусти з шинкою та омлетом — це рецепт, який готується за 20 хвилин і не потребує дорогих продуктів.

Рецепт салату з буряка та сиру читачі Politeka вже бачили. Сьогодні готуємо салат з пекінської капусти, шинки та омлету — ситну страву, на яку піде не більше 20 хвилин.

Незвичним цей салат робить омлет: його спершу обсмажують, а тоді нарізають тонкою соломкою. Він замінює у страві сухарики чи кукурудзу, додає ситності й ніжного смаку. Пекінська капуста лишається хрумкою, а шинка робить смак насиченішим.

Інгредієнти

пекінська капуста — 500 г;

морква — 1 шт.;

шинка — 300 г;

яйця — 3 шт.;

мука — 1 ст. л.;

спеції — за смаком;

майонез або сметана — за смаком.

Як приготувати салат з пекінської капусти

Спершу збийте яйця зі спеціями та борошном, вилийте масу на розігріту пательню й обсмажте омлет із двох боків до легкої золотистої скоринки. Готовий омлет охолодіть і наріжте соломкою.

Пекінську капусту та шинку тонко наріжте соломкою, моркву натріть на великій тертці. Змішайте всі інгредієнти в мисці, заправте майонезом або сметаною на ваш смак, посоліть і приправте улюбленими спеціями.

Що врахувати, щоб салат вийшов смачним

Обирайте свіжу пекінську капусту без потемнілих країв — вона дасть приємний хрускіт. Якщо хочете легший варіант, замініть майонез на сметану, а омлет смажте на мінімальній кількості олії.

Подавати такий салат найкраще одразу після приготування, але він непогано зберігає смак у холодильнику. Страву можна зробити і самостійною вечерею, і доповненням до м'яса чи картоплі.

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