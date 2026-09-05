Курячі крильця у сметанному соусі — це швидкий рецепт гарячого, який врятує, коли треба за 30 хвилин нагодувати сім`ю смачним обідом чи вечерею. Страва готується на звичайній сковороді, а її калорійність становить лише 167 ккал на 100 грамів.

Рецепт компоту з яблук та ягід Politeka вже публікувала, а сьогодні на черзі ситніше гаряче — курячі крильця у сметанному соусі. На весь процес піде близько 30 хвилин, а калорійність готової страви становить 167 ккал на 100 грамів.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться прості продукти, які зазвичай є на кожній кухні:

курячі крильця — 1 кг;

сметана 20–25% — 3 столові ложки;

часник — 4 зубки;

перець чорний мелений, сіль — на смак;

олія — для смаження.

Покрокове приготування

Спершу крильця потрібно промити, обсушити паперовим рушником і розрізати на фаланги, а найменшу частину видалити. Часник очистьте і пропустіть через прес.

У мисці змішайте сметану з подрібненим часником — це і буде соус. У пательні розігрійте трохи олії, викладіть крильця, посоліть, поперчіть та обсмажте з обох боків на сильному вогні до золотистої скоринки.

Далі зменшіть вогонь, викладіть на крильця сметанний соус, накрийте кришкою і тушкуйте 2–3 хвилини з одного боку. Потім переверніть і потушкуйте ще 6–8 хвилин під закритою кришкою.

Секрети смачної страви

Головний секрет — обсмажувати м'ясо саме на сильному вогні до скоринки, а вже потім тушкувати під кришкою. Так крильця лишаються соковитими всередині й золотистими зовні. Спеції додавайте на власний смак: сюди чудово пасують паприка, сушений часник або суміш італійських трав.

Готову страву подають як окремо, так і з будь-яким гарніром: картопляним пюре, рисом чи свіжими овочами.

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