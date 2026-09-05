Правительство пересмотрело правила начисления одной из самых известных социальных выплат для пожилых людей. Ежемесячную доплату за звание Почетного донора Украины в размере 321 гривны больше не будут назначать тем, кто получил звание после 26 января 2026 года.

Пенсия в Украине: доплаты и надбавки меняются, и не всегда в сторону роста. В Пенсионном фонде сообщили об отмене одной из самых известных ежемесячных выплат — надбавки за звание Почетного донора Украины в размере 321 гривны.

Как сообщает 24 Канал, правительство пересмотрело правила начисления этой социальной выплаты. С 26 января 2026 года доплату больше не назначают пенсионерам, получившим статус Почетного донора после указанной даты.

Размер доплаты составлял 321 гривну ежемесячно — это 10% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Те, кто оформил звание после 26 января 2026 года, уже не будут получать эти деньги.

В то же время украинцы, которые успели получить статус Почетного донора Украины до 26 января 2026 года, не пострадают. Их надбавка сохраняется в полном объеме и будет выплачиваться в дальнейшем.

Кто может стать Почетным донором Украины

Чтобы получить это звание, гражданину необходимо было бесплатно сдать:

40 доз цельной крови;

60 доз плазмы;

или 40 доз компонентов крови.

Донором крови или плазмы может стать каждый дееспособный совершеннолетний гражданин Украины, который весит не менее 50 килограммов и не имеет противопоказаний.

Какие льготы для доноров сохранились

Несмотря на отмену доплаты, в Украине по-прежнему действует освобождение от работы в день сдачи крови на предприятии, в учреждении или организации независимо от формы собственности — с сохранением среднего заработка. Также доноры имеют право на бесплатное обследование состояния здоровья перед процедурой и обеспечение бесплатным питанием или денежной компенсацией.

Итак, изменение коснулось только новых Почетных доноров, оформивших звание после 26 января 2026 года. Ранее полученные статусы остаются действительными, а ежемесячная выплата в 321 гривну для таких пенсионеров не отменяется.

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