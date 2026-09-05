Гуляш готується в одній каструлі разом із макаронами, тому вечеря виходить густою, наваристою і встигає приготуватися менш ніж за годину.

Рецепт курячих крилець у сметані ми вже публікували — а гуляш готується ще простіше: усі продукти опиняються в одній каструлі й перетворюються на густу ситну страву без зайвого посуду.

Гуляш — це одна з тих страв, які асоціюються з домашнім теплом і дитинством. Класичний варіант готують довго, з великими шматками м'яса, які годинами тушкують до м'якості. Ця версія простіша й швидша: фарш і три види томатів утворюють насичену основу, а макарони варяться прямо в соусі, забираючи в себе весь смак м'яса та помідорів і водночас віддаючи трохи крохмалю, який робить гуляш густішим. Результат — наваристий, майже суповий гуляш, який готується менш ніж за годину і не вимагає окремого відварювання пасти.

Інгредієнти для гуляшу

олія оливкова — 2 столові ложки (приблизно 30 мл)

цибуля жовта середня — 1 шт., подрібнена

часник — 2 зубчики, подрібнені

фарш яловичий — 450 г

сіль — за смаком

чорний перець свіжомелений — за смаком

томатна паста — 1 столова ложка (приблизно 15 г)

томати консервовані нарізані — 1 банка, приблизно 425 г

томатний соус — 1 банка, приблизно 425 мл

бульйон яловичий малосольний — 1 1/4 склянки (приблизно 300 мл)

італійські трави (сушена суміш) — 1 чайна ложка

паприка — 1 чайна ложка

макарони-«ріжки» (elbow macaroni) — 1 1/2 склянки, приблизно 150 г

сир чеддер тертий — 1 склянка, приблизно 100 г

свіжа петрушка подрібнена — для подачі

Як приготувати гуляш: покроково

У великій сковороді або каструлі на середньому вогні розігрійте олію. Додайте цибулю і смажте, помішуючи, до м'якості — приблизно 7 хвилин. Додайте часник і готуйте ще близько 1 хвилини, доки не з'явиться аромат.

Додайте фарш, посоліть і поперчіть. Розбивайте фарш ложкою і готуйте, доки м'ясо не втратить рожевий колір — це займе приблизно 6 хвилин. За потреби злийте зайвий жир.

Додайте томатну пасту і перемішайте, щоб вона обгорнула м'ясо. Потім влийте нарізані томати, томатний соус і бульйон. Додайте італійські трави та паприку, після чого всипте макарони. Доведіть до кипіння і варіть, періодично перемішуючи, доки макарони не стануть м'якими — це займе 10-15 хвилин.

Додайте тертий сир і перемішуйте, доки він повністю не розплавиться. Скуштуйте гуляш і за потреби додайте сіль та перець. Знімайте з вогню і посипте свіжою петрушкою перед подачею.

Гуляш можна подавати як самостійну страву — він досить густий і ситний завдяки макаронам, які варилися прямо в соусі. Якщо залишилися порції, зберігайте їх у герметичному контейнері в холодильнику до 3 днів: макарони продовжують вбирати вологу, тож під час розігрівання можна долити трохи бульйону, щоб відновити консистенцію. До гуляшу добре підійде картопляне пюре або часниковий хліб, якщо хочеться зробити вечерю ще ситнішою.

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