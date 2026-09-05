Надання статусу території активних бойових дій відкриває для жителів Дніпропетровщини низку прав — від компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло до допомоги з оплатою комунальних послуг.

Житлові програми у Дніпропетровській області тепер доповнюються новими правами — окремим громадам регіону надали статус території активних бойових дій, і для їхніх мешканців це означає доступ до компенсацій за пошкоджене житло та низки соціальних пільг.

Ідеться про населені пункти, які входять до офіційного Переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії чи які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Цей перелік затверджений наказом Мінрозвитку №376 і регулярно оновлюється залежно від безпекової ситуації, як повідомляє Kamianske.city.

Що означає статус активних бойових дій

Поняття прифронтової території визначене постановою Кабміну №1686. До неї належать землі на відстані до 100 кілометрів уздовж лінії зіткнення, українсько-російського державного кордону або від тимчасово окупованої території України, де проживання та ведення господарської діяльності є особливо небезпечними.

Щоб територія отримала такий статус, вона має відповідати щонайменше одному з двох критеріїв: бути віднесеною до територій активних бойових дій або до територій можливих бойових дій. На Дніпропетровщині до таких територій належать, зокрема, Нікополь та окремі громади області.

Які права отримують мешканці

Статус території активних бойових дій визначає для регіону окремі пріоритети державної політики. Для жителів це передбачає:

розвиток оборонної та захисної цивільної інфраструктури;

швидке відновлення критичної, соціальної та житлової інфраструктури;

посилення цивільного захисту населення;

соціальну підтримку мешканців;

допомогу з оплатою житлово-комунальних послуг;

якісне медичне обслуговування.

Окремо передбачені спрощені умови для ведення бізнесу, підтримка аграрного сектору та страхування воєнних ризиків — це важливо для підприємців і фермерів, які працюють у зоні підвищеної небезпеки.

Що важливо знати про компенсації

Водночас сам по собі статус території активних бойових дій не означає автоматичного нарахування всім мешканцям знижок чи грошових виплат. Конкретні пільги та механізми підтримки залежать від окремих державних програм і нормативних актів, пояснюють у Фактах ICTV.

На практиці це означає: жителі громад зі статусом території активних бойових дій можуть претендувати на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло, а також на допомогу з оплатою комунальних послуг. Однак для кожного виду підтримки діють окремі умови і порядок подання заяви.

Що робити жителям Дніпропетровщини

Насамперед варто перевірити, чи внесена ваша громада до актуального Переліку територій, на яких ведуться бойові дії. Це можна зробити через місцеву військову адміністрацію або ЦНАП. Якщо територія є в переліку, жителі можуть подавати заяви на відповідні види підтримки — зокрема через застосунок "Дія" та органи соціального захисту за місцем проживання.

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