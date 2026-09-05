Присвоение статуса территории активных боевых действий открывает для жителей Днепропетровщины ряд прав — от компенсации за поврежденное или разрушенное жилье до помощи с оплатой коммунальных услуг.

Жилищные программы в Днепропетровской области теперь дополняются новыми правами — отдельным громадам региона предоставили статус территории активных боевых действий, и для их жителей это означает доступ к компенсациям за поврежденное жилье и ряду социальных льгот.

Речь идет о населенных пунктах, которые входят в официальный Перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией. Этот перечень утвержден приказом Минразвития №376 и регулярно обновляется в зависимости от ситуации с безопасностью, как сообщает Kamianske.city.

Что означает статус активных боевых действий

Понятие прифронтовой территории определено постановлением Кабмина №1686. К ней относятся земли на расстоянии до 100 километров вдоль линии соприкосновения, украинско-российской государственной границы или от временно оккупированной территории Украины, где проживание и ведение хозяйственной деятельности особенно опасны.

Чтобы территория получила такой статус, она должна соответствовать как минимум одному из двух критериев: быть отнесенной к территориям активных боевых действий или к территориям возможных боевых действий. На Днепропетровщине к таким территориям относятся, в частности, Никополь и отдельные громады области.

Какие права получают жители

Статус территории активных боевых действий определяет для региона отдельные приоритеты государственной политики. Для жителей это предусматривает:

развитие оборонной и защитной гражданской инфраструктуры;

быстрое восстановление критической, социальной и жилой инфраструктуры;

усиление гражданской защиты населения;

социальную поддержку жителей;

помощь с оплатой жилищно-коммунальных услуг;

качественное медицинское обслуживание.

Отдельно предусмотрены упрощенные условия для ведения бизнеса, поддержка аграрного сектора и страхование военных рисков — это важно для предпринимателей и фермеров, работающих в зоне повышенной опасности.

Что важно знать о компенсациях

В то же время сам по себе статус территории активных боевых действий не означает автоматического начисления всем жителям скидок или денежных выплат. Конкретные льготы и механизмы поддержки зависят от отдельных государственных программ и нормативных актов, объясняют в Фактах ICTV.

На практике это означает: жители громад со статусом территории активных боевых действий могут претендовать на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье, а также на помощь с оплатой коммунальных услуг. Однако для каждого вида поддержки действуют отдельные условия и порядок подачи заявления.

Что делать жителям Днепропетровщины

Прежде всего стоит проверить, внесена ли ваша громада в актуальный Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия. Это можно сделать через местную военную администрацию или ЦНАП. Если территория есть в перечне, жители могут подавать заявления на соответствующие виды поддержки — в частности через приложение "Дія" и органы социальной защиты по месту жительства.

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