Квашеная капуста в банке по этому простому рецепту получается сочной, хрустящей и полезной — главное взять белокочанную капусту средних или поздних сортов.

Простой рецепт компота из яблок и ягод мы уже разбирали, а теперь делимся проверенным способом, как заквасить капусту в банке, — закуска получится сочной и хрустящей.

Квашеная капуста в банке: какие продукты понадобятся

Рецепт рассчитан на литровую банку — удобно для небольшой семьи. Главный секрет в том, чтобы брать белокочанную капусту средних или поздних сортов: именно она даёт тот самый хруст и держит форму.

капуста белокочанная — 950 г;

морковь — 50 г;

перец чёрный горошком — 8 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль каменная — 20 г;

банка — 1 литровая.

На 100 г готовой капусты приходится всего 25 ккал, поэтому закуска получается лёгкой, а благодаря естественному брожению сохраняет витамины.

Пошаговый рецепт квашеной капусты

Кочан капусты промойте и мелко нашинкуйте, морковь натрите на средней тёрке. Выложите в миску капусту, морковь, лавровый лист и перец горошком, посыпьте солью и слегка перемешайте руками, чтобы овощи пустили сок.

Плотно утрамбуйте смесь в банку, поставьте её на тарелку и оставьте при комнатной температуре, не накрывая, на 2–3 дня. Периодически протыкайте капусту деревянной шпажкой до дна, чтобы выходили газы. Через день-два она пустит сок, а на третий день закройте банку пластиковой крышкой и уберите в холодильник.

Уже через 2–3 дня закуска будет готова. Перед подачей полейте её ароматным маслом и посыпьте тонко нарезанным луком.

Что делать, если капуста дала мало сока

Если сока оказалось мало, просто долейте в банку доверху холодной кипячёной водой — это не испортит вкус и поможет рассолу покрыть все овощи.

На основе такой капусты можно приготовить винегрет, салаты, вареники, пироги, тушить её с мясом или грибами, а также сварить первые блюда — борщ, солянку и капустняк.

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