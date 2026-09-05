Медіанна ціна оренди заміського будинку на Київщині у серпні оновила дворічний максимум — 2500 доларів на місяць. Перед зимою попит на автономне житло зростає, і ринок може розділитися на два сегменти.

Оренда житла в Україні цієї осені б'є цінові рекорди. Медіанна вартість оренди заміського будинку на Київщині в серпні 2026 року сягнула 2500 доларів на місяць — це дворічний максимум і на 25% більше, ніж у серпні 2025-го. Головний драйвер — ризик тривалих зимових блекаутів, який змушує орендарів шукати житло з автономним теплом, водою та світлом.

Чому ціни на будинки злетіли перед зимою

Як свідчать дані ЛУН, сплеск інтересу до заміської оренди вперше зафіксували на початку 2026 року, коли на тлі морозів, обстрілів і ризиків знеструмлень орендарі терміново шукали прихисток із резервним теплом. За словами комерційної директорки будівельної компанії GAZDA Маріанни Бігунець, багатоквартирний будинок за несприятливих умов стає «кліткою» для мешканців, тому люди дедалі частіше цікавляться об'єктами, здатними забезпечити повну автономність.

Це підтверджує й статистика OLX Нерухомість: уперше серед топ-13 критеріїв вибору орендованого житла у 2025 році з'явилися фактори безпеки та автономності. Основний попит формують сім'ї, працівники на дистанційці, підприємці та городяни, які шукають альтернативу на найскладніший період опалювального сезону, пояснив керівник порталу Zagorodna.com Віктор Коваленко.

Рекордні цифри та прогноз на сезон

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна зазначила, що найпомітніше ціна будинків на Київщині зростає влітку, коли люди виїжджають на природу. Попередній пік орендних ставок був у лютому 2026 року — 2200 доларів на місяць, після чого на тлі стабілізації енергетики ціни пішли вниз. У серпні ринок знову розігрівся до 2500 доларів.

Віктор Коваленко прогнозує, що в разі нових перебоїв зі світлом, теплом або водопостачанням восени та взимку орендні ставки на автономні будинки під Києвом можуть зрости ще на 5–10%. Експерт агенції D-22 Павло Ребека очікує помірне сезонне зростання на 10–15% саме в сегменті енергонезалежних об'єктів. Натомість звичайні будинки без резервного живлення втрачатимуть позиції, і власникам доведеться давати дисконти.

«Якщо раптом виникне різкий блекаут, на ринку просто не залишиться вибору — вільними будуть лише найдорожчі преміальні об'єкти. Тому я б радив не відкладати пошук житла на останній момент», — застеріг Павло Ребека. Рієлтор Олександр Бойко додав, що в жовтні–грудні 2026 року дефіцит і подорожчання очікуються виключно в сегменті будинків із резервним живленням та автономним теплом.

Скільки коштує купити будинок

За даними ЛУН, на вторинному ринку житла лідером за медіанною вартістю залишається Київська область — 115 000 доларів за будинок. Далі йдуть Львівська область (90 000 доларів), Івано-Франківська (88 800 доларів) та Закарпатська (75 000 доларів). Захід України залишається центром релокації, і ризики блекаутів стали однією з причин переїзду поряд із безпековим фактором.

Альтернативою окремим будинкам стали котеджні містечка — закриті території з єдиною інфраструктурою, охороною та сервісною службою. У приватному секторі вся відповідальність за інфраструктуру лежить на мешканцях, а в містечку доглядом за територією та резервним живленням займається керуюча компанія. Розрив у цінах відчутний: прості будинки в області коштують 20–30 тис. грн на місяць, тоді як енергонезалежні об'єкти в передмісті — 40–100 тис. грн і більше.

Як перевірити будинок перед орендою

Засновник ТОВ «ГлобалБуд Юкрейн» Олександр Колесніченко радить оцінювати передусім інженерні системи, а не лише ремонт. Перед внесенням завдатку варто пройти технічний чек-лист:

Водопостачання та каналізація. Стан фільтрів у свердловині, об'єм і дата очищення септика, можливість роботи системи від резервного джерела живлення.

Стан фільтрів у свердловині, об'єм і дата очищення септика, можливість роботи системи від резервного джерела живлення. Опалення. Тестовий пуск котла з циркуляційними насосами й автоматикою; система має гріти й без центрального світла.

Тестовий пуск котла з циркуляційними насосами й автоматикою; система має гріти й без центрального світла. Резервне живлення. Стаціонарна інтеграція в щиток без тимчасових подовжувачів і перелік приладів, які воно реально тягне.

Стаціонарна інтеграція в щиток без тимчасових подовжувачів і перелік приладів, які воно реально тягне. Тепловий контур. Стан вікон і дверей, герметичність швів, відсутність продувань і промерзань.

Стан вікон і дверей, герметичність швів, відсутність продувань і промерзань. Приховані дефекти. Підвал і горище — на сліди протікання даху, тріщини у фундаменті, підвищену вологість і грибок.

Підвал і горище — на сліди протікання даху, тріщини у фундаменті, підвищену вологість і грибок. Безпека. Міцність перекриттів, другий вихід (якщо підвал планується як укриття) і хто взимку розчищає під'їзні дороги.

Головна рекомендація — імітаційний тест автономної роботи: вимкнути мережеве живлення на 20–30 хвилин і перевірити, чи запускається резерв, чи працюють опалення, вода, каналізація, освітлення та зв'язок. «Саме такий тест може дати значно більше інформації про реальну автономність будинку, ніж перелік встановленого обладнання», — підсумував Колесніченко.

Хто за що платить

У договорі оренди важливо зафіксувати розподіл витрат на обслуговування техніки. За словами Павла Ребеки, пальне та мастило для генератора зазвичай купує орендар, а підготовку й ремонт обладнання оплачує власник. Це треба обговорити до підписання, особливо якщо в будинку дорога автономна система.

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