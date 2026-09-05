Верховний Суд визнав неправомірним нарахування фіксованих доплат замість передбаченої законом індексації пенсій, призначених у 2020–2023 роках. Це дає пенсіонерам із подібними обставинами підстави вимагати перерахунку, але автоматично всім виплати не перерахують.

Перерахунок пенсій в Україні через індексацію тепер можна вимагати і через суд. Верховний Суд визнав неправомірним нарахування фіксованих доплат замість передбаченої законом індексації для пенсій, призначених у 2020–2023 роках, повідомляє ThePublic з посиланням на Пенсійний фонд України.

Рішення суду не запускає автоматичний перерахунок для всіх. Воно дає правові підстави пенсіонерам зі схожими обставинами — тим, кому замість щорічної індексації нараховували фіксовані доплати, — вимагати нового розрахунку своєї виплати.

Який коефіцієнт індексації діє у 2026 році

З 1 березня 2026 року основний коефіцієнт індексації становить 1,121, тобто 12,1%. Його встановили постановою Кабінету Міністрів №236 від 25 лютого 2026 року. Коефіцієнт складається з половини показника інфляції за 2025 рік — 8% — та половини темпу зростання середньої зарплати за попередні три роки — 16,11%.

Після березневого перерахунку підвищення мало становити щонайменше 100 гривень, але не більше ніж 2 595 гривень. Виплати проводять у межах бюджету Пенсійного фонду на 2026 рік, повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Варто розуміти: коефіцієнт 12,1% не означає, що загальний розмір кожної пенсії зріс саме на 12,1%. Індексується визначений законодавством зарплатний показник у формулі пенсії, а не вся виплата разом із доплатами та надбавками.

Скільки судових справ уже виграли пенсіонери

Пенсійний фонд не веде окремої загальнодержавної статистики щодо судових рішень саме про повну індексацію новопризначених пенсій. Лише Головне управління ПФУ в Київській області протягом 2025 року виконало 5 251 судове рішення про перерахунок пенсій. Ця цифра охоплює різні види перерахунків і не підтверджує, що всі рішення стосувалися саме індексації.

Як перевірити правильність своєї пенсії

Щоб перевірити розрахунок, треба отримати детальний розрахунок пенсії та з'ясувати три речі: який показник середньої зарплати застосували під час призначення виплати, які коефіцієнти використовували під час кожної індексації та чи не замінювали її фіксованими доплатами.

Інформацію можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або запросити в територіальному управлінні ПФУ.

Що робити, якщо розрахунок неправильний

Якщо пенсіонер вважає розрахунок неправильним, він може подати до ПФУ письмову заяву про перерахунок із посиланням на статтю 42 закону №1058-IV та правові висновки Верховного Суду. У разі відмови рішення або дії фонду можна оскаржити в адміністративному суді.

Перед поданням позову варто зважити на строки звернення до суду та індивідуальні обставини пенсійної справи. Безоплатну юридичну консультацію можна отримати через систему безоплатної правничої допомоги.

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