Верховный Суд признал неправомерным начисление фиксированных доплат вместо предусмотренной законом индексации пенсий, назначенных в 2020–2023 годах. Это дает пенсионерам с похожими обстоятельствами основания требовать перерасчёта, но автоматически всем выплаты не пересчитают.

Перерасчёт пенсий в Украине из-за ошибки индексации, о котором ранее писала Politeka, теперь можно требовать и через суд. Верховный Суд признал неправомерным начисление фиксированных доплат вместо предусмотренной законом индексации для пенсий, назначенных в 2020–2023 годах, сообщает ThePublic со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Решение суда не запускает автоматический перерасчёт для всех. Оно даёт правовые основания пенсионерам со схожими обстоятельствами — тем, кому вместо ежегодной индексации начисляли фиксированные доплаты, — требовать нового расчёта своей выплаты.

Какой коэффициент индексации действует в 2026 году

С 1 марта 2026 года основной коэффициент индексации составляет 1,121, то есть 12,1%. Его установили постановлением Кабинета Министров №236 от 25 февраля 2026 года. Коэффициент складывается из половины показателя инфляции за 2025 год — 8% — и половины темпа роста средней зарплаты за предыдущие три года — 16,11%.

После мартовского перерасчёта повышение должно было составить не менее 100 гривен, но не более 2 595 гривен. Выплаты проводят в пределах бюджета Пенсионного фонда на 2026 год, сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.

Стоит понимать: коэффициент 12,1% не означает, что общий размер каждой пенсии вырос именно на 12,1%. Индексируется определённый законодательством зарплатный показатель в формуле пенсии, а не вся выплата вместе с доплатами и надбавками.

Сколько судебных дел уже выиграли пенсионеры

Пенсионный фонд не ведёт отдельной общегосударственной статистики по судебным решениям именно о полной индексации вновь назначенных пенсий. Только Главное управление ПФУ в Киевской области в течение 2025 года исполнило 5 251 судебное решение о перерасчёте пенсий. Эта цифра охватывает разные виды перерасчётов и не подтверждает, что все решения касались именно индексации.

Как проверить правильность своей пенсии

Чтобы проверить расчёт, нужно получить детальный расчёт пенсии и выяснить три момента: какой показатель средней зарплаты применили при назначении выплаты, какие коэффициенты использовали при каждой индексации и не заменяли ли её фиксированными доплатами.

Информацию можно просмотреть в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда или запросить в территориальном управлении ПФУ.

Что делать, если расчёт неправильный

Если пенсионер считает расчёт неправильным, он может подать в ПФУ письменное заявление о перерасчёте со ссылкой на статью 42 закона №1058-IV и правовые выводы Верховного Суда. В случае отказа решение или действия фонда можно обжаловать в административном суде.

Перед подачей иска стоит учесть сроки обращения в суд и индивидуальные обстоятельства пенсионного дела. Бесплатную юридическую консультацию можно получить через систему бесплатной правовой помощи.

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