Домашня ковбаса, зроблена власноруч — це спосіб точно знати, що лежить у вашому бутерброді. Дієтологи дедалі частіше застерігають: покупні ковбасні вироби можуть містити консерванти, підсилювачі смаку та сумнівні добавки. Тож найкращий вихід — приготувати ковбасу вдома самому.
Найпростіший варіант — поєднати два види м'яса: нежирну свинину та курячі стегна. Така ковбаса виходить соковитою, але без зайвого жиру. Як зазначає видання «На пенсії», яке опублікувало цей рецепт, домашній продукт не потребує жодних покупних оболонок.
Інгредієнти
- свинина нежирна — 1,5 кг;
- курячі стегна — 1,5 кг;
- часник — 2 зубчики;
- мускатний горіх — 10 г;
- сіль — 50 г;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- перець червоний, запашний, білий — за смаком.
Приготування
Свинину наріжте та пропустіть через м'ясорубку. Курячі стегна обробіть: відокремте м'ясо від кісток і зніміть шкірку, а потім наріжте курку невеликими кубиками та змішайте з фаршем.
Подрібнений часник з'єднайте із сіллю, цукром та спеціями, додайте суміш до м'ясного фаршу й ретельно перемішайте. З готового фаршу сформуйте дві ковбаси та щільно загорніть кожну в кілька шарів фольги.
Духовку прогрійте до 40 градусів, покладіть ковбаси на решітку й запікайте 2 години. Далі підніміть температуру до 70 градусів і тримайте ще 2 години. Готову домашню ковбасу остудіть і зберігайте в холодильнику.
Цей рецепт не вимагає ані нітритів, ані штучних оболонок: фольга тримає форму, а повільне запікання при низькій температурі робить м'ясо ніжним і щільним водночас.
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