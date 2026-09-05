За цим простим рецептом домашня ковбаса зі свинини та курки виходить натуральною і смачною — без консервантів, які нерідко містять магазинні вироби.

Домашня ковбаса, зроблена власноруч — це спосіб точно знати, що лежить у вашому бутерброді. Дієтологи дедалі частіше застерігають: покупні ковбасні вироби можуть містити консерванти, підсилювачі смаку та сумнівні добавки. Тож найкращий вихід — приготувати ковбасу вдома самому.

Найпростіший варіант — поєднати два види м'яса: нежирну свинину та курячі стегна. Така ковбаса виходить соковитою, але без зайвого жиру. Як зазначає видання «На пенсії», яке опублікувало цей рецепт, домашній продукт не потребує жодних покупних оболонок.

Інгредієнти

свинина нежирна — 1,5 кг;

курячі стегна — 1,5 кг;

часник — 2 зубчики;

мускатний горіх — 10 г;

сіль — 50 г;

цукор — 0,5 ч. л.;

перець червоний, запашний, білий — за смаком.

Приготування

Свинину наріжте та пропустіть через м'ясорубку. Курячі стегна обробіть: відокремте м'ясо від кісток і зніміть шкірку, а потім наріжте курку невеликими кубиками та змішайте з фаршем.

Подрібнений часник з'єднайте із сіллю, цукром та спеціями, додайте суміш до м'ясного фаршу й ретельно перемішайте. З готового фаршу сформуйте дві ковбаси та щільно загорніть кожну в кілька шарів фольги.

Духовку прогрійте до 40 градусів, покладіть ковбаси на решітку й запікайте 2 години. Далі підніміть температуру до 70 градусів і тримайте ще 2 години. Готову домашню ковбасу остудіть і зберігайте в холодильнику.

Цей рецепт не вимагає ані нітритів, ані штучних оболонок: фольга тримає форму, а повільне запікання при низькій температурі робить м'ясо ніжним і щільним водночас.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт фаршированих перців з м'ясом і рисом.

Також Politeka повідомляла, рецепт млинців на молоці з м'ясною начинкою.

Як повідомляла Politeka, ніжні котлети з курки.