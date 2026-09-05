Домашняя колбаса, сделанная своими руками — это способ точно знать, что лежит в вашем бутерброде. Диетологи все чаще предупреждают: покупные колбасные изделия могут содержать консерванты, усилители вкуса и сомнительные добавки. Поэтому лучший выход — приготовить колбасу дома самостоятельно.
Самый простой вариант — соединить два вида мяса: нежирную свинину и куриные бедра. Такая колбаса получается сочной, но без лишнего жира. Как отмечает издание «На пенсии», опубликовавшее этот рецепт, домашний продукт не требует никаких покупных оболочек.
Ингредиенты
- свинина нежирная — 1,5 кг;
- куриные бедра — 1,5 кг;
- чеснок — 2 зубчика;
- мускатный орех — 10 г;
- соль — 50 г;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- перец красный, душистый, белый — по вкусу.
Приготовление
Свинину нарежьте и пропустите через мясорубку. Куриные бедра обработайте: отделите мясо от костей и снимите кожицу, затем нарежьте курицу небольшими кубиками и смешайте с фаршем.
Измельченный чеснок соедините с солью, сахаром и специями, добавьте смесь к мясному фаршу и тщательно перемешайте. Из готового фарша сформируйте две колбасы и плотно заверните каждую в несколько слоев фольги.
Духовку прогрейте до 40 градусов, положите колбасы на решетку и запекайте 2 часа. Затем поднимите температуру до 70 градусов и держите еще 2 часа. Готовую домашнюю колбасу остудите и храните в холодильнике.
Этот рецепт не требует ни нитритов, ни искусственных оболочек: фольга держит форму, а медленное запекание при низкой температуре делает мясо нежным и одновременно плотным.
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