Статус «призовник» у застосунку Резерв+ не захищає від мобілізації: після досягнення 25 років чоловіка можуть призвати навіть у день народження.

Військовий облік і статус у Резерв+ не завжди збігаються з реальністю — сам статус "призовник" у застосунку не захищає чоловіка від мобілізації після 25-річчя. Про це йдеться в роз'ясненні юристів, на яке звернула увагу Судово-юридична газета.

До досягнення 25 років чоловік у загальному випадку перебуває на обліку призовників і не підлягає мобілізації. Але цей статус у Резерв+ — не "броня": він лише відображає військово-облікову категорію, яка може змінитися незалежно від того, що показує застосунок. Саме через це виникають проблеми з бронюванням — роботодавець не може забронювати працівника зі статусом призовника.

Кого можна бронювати, а кого — ні

Бронювання за статтею 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" поширюється виключно на військовозобов'язаних. Тому роботодавець не може забронювати працівника зі статусом призовника, навіть якщо підприємство має право на бронювання, — відповідна заявка автоматично відхиляється.

Водночас окремі чоловіки до 25 років уже мають статус військовозобов'язаних. Ідеться про тих, хто проходив строкову службу, навчався на військовій кафедрі або раніше був визнаний "обмежено придатним" за станом здоров'я. Вони можуть бути заброньовані роботодавцем, але водночас підлягають мобілізації на загальних підставах.

Що відбувається в день 25-річчя

Після досягнення 25 років чоловік має бути переведений з обліку призовників на облік військовозобов'язаних. Це повинно відбуватися автоматично на основі електронних даних, без особистого виклику до ТЦК та СП. Однак саме тут виникає небезпечний проміжок: кілька годин або днів між зміною статусу, внесенням відомостей до реєстру і фактичним оформленням відстрочки можуть стати критичними.

У цей період працівник ще не має оформленого бронювання чи відстрочки, хоча формально вже став військовозобов'язаним. Це підтверджує справа №560/1437/26, яку розглянув Хмельницький окружний адміністративний суд, — рішення ухвалили 3 липня 2026 року.

Що робити 25-річному, щоб не потрапити під мобілізацію

Заздалегідь перевірте в Резерв+ свою військово-облікову категорію і дату народження.

Якщо маєте право на відстрочку чи бронювання — подавайте документи одразу після 25-річчя, не чекаючи оновлення реєстру.

Зберігайте копії всіх заяв і підтверджень подання, щоб мати доказ у разі суперечки з ТЦК.

У разі спірної повістки одразу звертайтеся до суду з адміністративним позовом.

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