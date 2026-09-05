Статус «призывник» в приложении Резерв+ не защищает от мобилизации: после достижения 25 лет мужчину могут призвать даже в день рождения.

Военный учет и статус в Резерв+ не всегда совпадают с реальностью — сам статус "призывник" в приложении не защищает мужчину от мобилизации после 25 лет. Об этом говорится в разъяснении юристов, на которое обратила внимание Судебно-юридическая газета.

До достижения 25 лет мужчина в общем случае состоит на учете призывников и не подлежит мобилизации. Но этот статус в Резерв+ — не "броня": он лишь отражает военно-учетную категорию, которая может измениться независимо от того, что показывает приложение. Именно из-за этого возникают проблемы с бронированием — работодатель не может забронировать работника со статусом призывника.

Кого можно бронировать, а кого — нет

Бронирование по статье 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" распространяется исключительно на военнообязанных. Поэтому работодатель не может забронировать работника со статусом призывника, даже если предприятие имеет право на бронирование, — соответствующая заявка автоматически отклоняется.

В то же время отдельные мужчины до 25 лет уже имеют статус военнообязанных. Речь идет о тех, кто проходил срочную службу, учился на военной кафедре или ранее был признан "ограниченно пригодным" по состоянию здоровья. Они могут быть забронированы работодателем, но одновременно подлежат мобилизации на общих основаниях.

Что происходит в день 25-летия

После достижения 25 лет мужчина должен быть переведен с учета призывников на учет военнообязанных. Это должно происходить автоматически на основе электронных данных, без личного вызова в ТЦК и СП. Однако именно здесь возникает опасный промежуток: несколько часов или дней между сменой статуса, внесением сведений в реестр и фактическим оформлением отсрочки могут стать критическими.

В этот период работник еще не имеет оформленного бронирования или отсрочки, хотя формально уже стал военнообязанным. Это подтверждает дело №560/1437/26, которое рассмотрел Хмельницкий окружной административный суд, — решение приняли 3 июля 2026 года.

Что делать 25-летнему, чтобы не попасть под мобилизацию

Заранее проверьте в Резерв+ свою военно-учетную категорию и дату рождения.

Если имеете право на отсрочку или бронирование — подавайте документы сразу после 25-летия, не дожидаясь обновления реестра.

Сохраняйте копии всех заявлений и подтверждений подачи, чтобы иметь доказательство в случае спора с ТЦК.

В случае спорной повестки сразу обращайтесь в суд с административным иском.

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