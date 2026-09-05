Цього року аграрії засіяли рекордно малу площу цукрового буряку — 162 тисячі гектарів. Попри це, у 2026–2027 маркетинговому році дефіциту цукру не очікується.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та інших регіонах найближчим часом не стосуватиметься цукру: попри рекордно малі посіви буряку, дефіциту цього продукту в Україні наступного року не очікується.

Скільки цукрового буряку засіяли цієї весни

Цього року аграрії засіяли цукровим буряком 162 тисячі гектарів — це найнижчий показник за всю історію незалежної України. Про це повідомила голова Національної асоціації цукровиків України Яна Кавушевська, пише РБК-Україна.

Головна причина скорочення площ — низькі ціни на цукор на світовому ринку, які тримаються другий рік поспіль. Постачальники змушені продавати продукцію нижче собівартості. Водночас для сої, кукурудзи та соняшнику склалася вигідніша цінова кон'юнктура, тож аграрії відвели частину площ під ці культури замість буряку.

В асоціації наголошують: блокада портів Великої Одеси не є причиною історично низьких посівів. Рішення про структуру посівів компанії ухвалювали навесні, коли експорт морем здійснювався безперешкодно.

Який прогноз виробництва цукру

Зібраний буряк почали переробляти з 1 вересня, а отриманий цукор реалізують у 2026–2027 маркетинговому році — з 1 вересня 2026-го до 31 серпня 2027 року. За прогнозом асоціації, галузь виробить 1,2 мільйона тонн цукру.

Із цього обсягу 900 тисяч тонн піде на внутрішній ринок, ще близько 300 тисяч тонн можна буде експортувати. "На фоні історично низьких посівів буряку дефіциту цукру наступного року в Україні не очікується", — зазначила Кавушевська.

Скільки цукру експортували у попередньому сезоні

У 2025–2026 маркетинговому році виробництво цукру повністю покривало потребу внутрішнього ринку. Експорт приніс майже 300 мільйонів доларів валютної виручки, а обсяг поставок на зовнішні ринки зріс на 11% — до 646 тисяч тонн.

Найбільші обсяги українського цукру тоді поїхали до Болгарії, Узбекистану та Лівану.

Що може вплинути на ціну цукру

Фактором, який може підштовхнути світові ціни на цукор, є кліматичне явище "Ель-Ніньйо". Воно здатне скоротити врожай цукрової тростини в Індії та Таїланді, а також знизити обсяги вирощування в ЄС.

"Ці обставини додають оптимізму щодо відновлення ціни на цукор", — написала Кавушевська.

Нагадаємо, через удари росіян по складах торгових мереж і ажіотажний попит на полицях частини магазинів у серпні не вистачало круп, борошна, олії та цукру. Наприклад, мережа АТБ наприкінці серпня запровадила обмеження на продаж яєць і бакалії одному покупцю. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький 3 вересня порадив українцям зробити мінімальний запас продуктів приблизно на тиждень — підстав для місячних запасів, за його словами, немає.

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