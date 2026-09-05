Рецепт кабачків по-корейськи, як на ринку, дає змогу приготувати пікантну мариновану закуску — її можна їсти одразу або заготовити на зиму.

Кабачки по-корейськи на зиму — пікантна закуска, яку вдома готують не складніше за звичайний салат. Із двох кілограмів кабачків виходить п'ять півлітрових банок, а смак — як у тих, що продають на ринку.

Кабачок — один із головних літніх овочів: його смажать, запікають і додають у салати. Мариновані соломкою кабачки по-корейськи — це окрема насолода, яку можна готувати і на щодень, і про запас.

Інгредієнти

кабачки — 2 кг;

морква — 1 кг;

цибуля ріпчаста — 0,5 кг;

цукор — 1 склянка;

рослинна олія — 0,5 склянки;

оцет 9% — 150 мл;

мелений чорний перець;

приправа для корейської моркви — 1 пакетик.

Це та сама технологія, якою користуються продавці маринованих овочів на ринках. Із зазначеної кількості продуктів виходить п'ять півлітрових банок готової закуски.

Як приготувати кабачки по-корейськи

Кабачки й моркву ретельно вимити, почистити та натерти на тертці для корейської моркви. Цибулю почистити й нарізати тонкими півкільцями. Усі овочі скласти у велику каструлю або миску.

Для маринаду змішати оцет, цукор, рослинну олію, мелений чорний перець і приправу для корейської моркви. Залити маринадом овочі, перемішати руками, накрити кришкою або харчовою плівкою та залишити щонайменше на 3–4 години.

Як заготовити на зиму

Банки вимити із содою та промити чистою водою. Наповнити їх овочами, зверху залити маринадом. Поставити банки в каструлю з водою, накрити кришками та стерилізувати 15–20 хвилин. Потім закатати й залишити в перевернутому вигляді до охолодження, після чого перенести в льох або підвал.

Як подати одразу

Якщо хочеться скуштувати закуску вже зараз, етап закладки в банки та стерилізації можна пропустити. Коли кабачки вберуть маринад, їх достатньо перекласти в салатницю та подати до столу.

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