Кабачки по-корейски на зиму — пикантная закуска, которую дома готовят не сложнее обычного салата. Из двух килограммов кабачков получается пять пол-литровых банок, а вкус — как у тех, что продают на рынке.
Кабачок — один из главных летних овощей: его жарят, запекают и добавляют в салаты. Маринованные соломкой кабачки по-корейски — это отдельное наслаждение, которое можно готовить и на каждый день, и про запас.
Ингредиенты
- кабачки — 2 кг;
- морковь — 1 кг;
- лук репчатый — 0,5 кг;
- сахар — 1 стакан;
- растительное масло — 0,5 стакана;
- уксус 9% — 150 мл;
- молотый чёрный перец;
- приправа для корейской моркови — 1 пакетик.
Это та самая технология, которой пользуются продавцы маринованных овощей на рынках. Из указанного количества продуктов получается пять пол-литровых банок готовой закуски.
Как приготовить кабачки по-корейски
Кабачки и морковь тщательно вымыть, почистить и натереть на тёрке для корейской моркови. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Все овощи сложить в большую кастрюлю или миску.
Для маринада смешать уксус, сахар, растительное масло, молотый чёрный перец и приправу для корейской моркови. Залить маринадом овощи, перемешать руками, накрыть крышкой или пищевой плёнкой и оставить минимум на 3–4 часа.
Как заготовить на зиму
Банки вымыть с содой и ополоснуть чистой водой. Наполнить их овощами, сверху залить маринадом. Поставить банки в кастрюлю с водой, накрыть крышками и стерилизовать 15–20 минут. Затем закатать и оставить в перевёрнутом виде до остывания, после чего перенести в погреб или подвал.
Как подать сразу
Если хочется попробовать закуску прямо сейчас, этап раскладки в банки и стерилизации можно пропустить. Когда кабачки впитают маринад, их достаточно переложить в салатницу и подать к столу.
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