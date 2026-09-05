Рецепт кабачков по-корейски, как на рынке, позволяет приготовить пикантную маринованную закуску — её можно есть сразу или заготовить на зиму.

Кабачки по-корейски на зиму — пикантная закуска, которую дома готовят не сложнее обычного салата. Из двух килограммов кабачков получается пять пол-литровых банок, а вкус — как у тех, что продают на рынке.

Кабачок — один из главных летних овощей: его жарят, запекают и добавляют в салаты. Маринованные соломкой кабачки по-корейски — это отдельное наслаждение, которое можно готовить и на каждый день, и про запас.

Ингредиенты

кабачки — 2 кг;

морковь — 1 кг;

лук репчатый — 0,5 кг;

сахар — 1 стакан;

растительное масло — 0,5 стакана;

уксус 9% — 150 мл;

молотый чёрный перец;

приправа для корейской моркови — 1 пакетик.

Это та самая технология, которой пользуются продавцы маринованных овощей на рынках. Из указанного количества продуктов получается пять пол-литровых банок готовой закуски.

Как приготовить кабачки по-корейски

Кабачки и морковь тщательно вымыть, почистить и натереть на тёрке для корейской моркови. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Все овощи сложить в большую кастрюлю или миску.

Для маринада смешать уксус, сахар, растительное масло, молотый чёрный перец и приправу для корейской моркови. Залить маринадом овощи, перемешать руками, накрыть крышкой или пищевой плёнкой и оставить минимум на 3–4 часа.

Как заготовить на зиму

Банки вымыть с содой и ополоснуть чистой водой. Наполнить их овощами, сверху залить маринадом. Поставить банки в кастрюлю с водой, накрыть крышками и стерилизовать 15–20 минут. Затем закатать и оставить в перевёрнутом виде до остывания, после чего перенести в погреб или подвал.

Как подать сразу

Если хочется попробовать закуску прямо сейчас, этап раскладки в банки и стерилизации можно пропустить. Когда кабачки впитают маринад, их достаточно переложить в салатницу и подать к столу.

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