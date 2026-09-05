Морской путь для украинского экспорта и импорта фактически не работает с июля, а аграрии вывозят лишь треть урожая. Альтернативные маршруты в разы дороже, поэтому производители называют ситуацию «идеальным штормом» и предупреждают о риске роста цен и дефицита.

Цены на продукты в Полтавской области недавно заставили власти реагировать, однако теперь по кошелькам украинцев по всей стране может ударить куда более серьёзная проблема. Из-за атак на логистику черноморские порты фактически остановились, и морской путь для украинского экспорта и импорта не работает с июля — ситуацию производители и трейдеры уже называют «идеальным штормом».

Экспорт упал до трети от потенциала

Как сообщает BBC News Украина, министр аграрной политики Тарас Высоцкий озвучил неутешительные цифры: с 1 по 18 августа страна экспортировала 900 тысяч тонн агропродукции — это менее трети от объёмов, которые можно было бы вывезти при свободном доступе к портам. По итогам августа альтернативными путями удастся вывезти лишь 1,5 миллиона тонн при потребности в 5 миллионов.

Чиновник прямо назвал ситуацию «катастрофой» и признал, что она самая тяжёлая с начала полномасштабного вторжения. Причина в том, что блокада портов пришлась на пик уборки урожая, а альтернативные маршруты уже заполнены продукцией местных производителей. По подсчётам министерства, при лучших условиях обходные пути могут покрыть лишь половину аграрного экспорта — около 2,5 миллиона тонн в месяц.

«Речь о выживании»

Гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко не видит конца блокады: «Ситуация критическая и развивается по сценарию идеального шторма». Ежемесячно не вывозятся около 2,5 миллиона тонн зерна, которые «будут накапливаться, как снежный ком», ведь в новый маркетинговый год Украина вошла с 10 миллионами тонн переходящих остатков зерновых.

Александр Вержиховский, гендиректор аграрной компании ИМК с хозяйствами в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, объясняет, почему сейчас больнее, чем в 2022 году. Тогда компания вывозила продукцию через Дунай и Румынию, теперь выбора нет — только дорогие западные маршруты. Западный экспорт был вдвое дороже пути через Одессу, Дунай — в полтора раза. «Теперь речь не о прибыли, а о выживании», — говорит предприниматель.

Сколько страна теряет без портов

За первую половину 2026 года через украинские морские порты прошло более 40 миллионов тонн грузов, из которых около половины — продукция АПК стоимостью 12,5 миллиарда долларов. Экспорт металла и руды принёс ещё 2 миллиарда долларов. Для сравнения: за тот же период Украина получила 18 миллиардов долларов международной помощи от партнёров.

Через порты идёт 90% аграрного экспорта, половина стали, 95% чугуна и железной руды. Они же критичны для импорта — контейнерных перевозок и коксующегося угля, которого не хватает после частичной оккупации Донбасса. Заместитель директора департамента коммерческой работы «Укрзализныци» Валерий Ткачёв уточняет: к западным переходам ранее шло лишь 9% аграрного экспорта, а на порты Дуная — около 1%.

Почему альтернатива не спасает

Транспортировка тонны продукции через порты стоила аграриям 25–35 долларов, через Польшу — 90–110 евро. Теперь логистика ещё дороже и ежедневно растёт в цене из-за спроса, а цены на зерно на внешних рынках, в отличие от 2022 года, почти не поднялись. Дунай из-за засухи обмелел и может взять лишь половину обычного тоннажа.

Западные пограничные переходы «Укрзализныця» оценивает максимум в 1 миллион тонн в месяц, ещё около полумиллиона может обеспечить автотранспорт. Вместе это 2–2,5 миллиона тонн в месяц, то есть 24 миллиона в год — ровно половина потребности. Добавляются постоянные обстрелы железной дороги, нехватка вагонов, локомотивов, грузовиков и водителей.

Что это значит для цен и кошельков

Старший экономист Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко напоминает: порты важны не только для экспорта, но и для импорта потребительских товаров. Из-за остановки морского пути часть импорта дорожает или задерживается, что вместе с подорожанием логистики создаёт риск роста цен в магазинах и дефицита отдельных товаров.

Производители признают: трудности продлятся как минимум год, а стабильного функционирования портов до конца войны гарантировать невозможно. Бизнес готовится затягивать пояса, придерживать часть урожая в хранилищах на 50 миллионов тонн и искать новые маршруты — всё это в итоге отражается на ценах для потребителя.

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