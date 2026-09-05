В этом году аграрии засеяли рекордно малую площадь сахарной свеклы — 162 тысячи гектаров. Несмотря на это, в 2026–2027 маркетинговом году дефицита сахара не ожидается.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области и других регионах в ближайшее время не коснется сахара: несмотря на рекордно малые посевы свеклы, дефицита этого продукта в Украине в следующем году не ожидается.

Сколько сахарной свеклы засеяли этой весной

В этом году аграрии засеяли сахарной свеклой 162 тысячи гектаров — это самый низкий показатель за всю историю независимой Украины. Об этом сообщила глава Национальной ассоциации сахароваров Украины Яна Кавушевская, пишет РБК-Україна.

Главная причина сокращения площадей — низкие цены на сахар на мировом рынке, которые держатся второй год подряд. Поставщики вынуждены продавать продукцию ниже себестоимости. В то же время для сои, кукурузы и подсолнечника сложилась более выгодная ценовая конъюнктура, поэтому аграрии отвели часть площадей под эти культуры вместо свеклы.

В ассоциации подчеркивают: блокада портов Большой Одессы не является причиной исторически низких посевов. Решение о структуре посевов компании принимали весной, когда экспорт морем осуществлялся беспрепятственно.

Какой прогноз производства сахара

Собранную свеклу начали перерабатывать с 1 сентября, а полученный сахар реализуют в 2026–2027 маркетинговом году — с 1 сентября 2026-го до 31 августа 2027 года. По прогнозу ассоциации, отрасль произведет 1,2 миллиона тонн сахара.

Из этого объема 900 тысяч тонн уйдет на внутренний рынок, еще около 300 тысяч тонн можно будет экспортировать. «На фоне исторически низких посевов свеклы дефицита сахара в следующем году в Украине не ожидается», — отметила Кавушевская.

Сколько сахара экспортировали в предыдущем сезоне

В 2025–2026 маркетинговом году производство сахара полностью покрывало потребность внутреннего рынка. Экспорт принес почти 300 миллионов долларов валютной выручки, а объем поставок на внешние рынки вырос на 11% — до 646 тысяч тонн.

Наибольшие объемы украинского сахара тогда отправились в Болгарию, Узбекистан и Ливан.

Что может повлиять на цену сахара

Фактором, который может подтолкнуть мировые цены на сахар, является климатическое явление «Эль-Ниньо». Оно способно сократить урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде, а также снизить объемы выращивания в ЕС.

«Эти обстоятельства добавляют оптимизма относительно восстановления цены на сахар», — написала Кавушевская.

Напомним, из-за ударов россиян по складам торговых сетей и ажиотажного спроса на полках части магазинов в августе не хватало круп, муки, масла и сахара. Например, сеть АТБ в конце августа ввела ограничения на продажу яиц и бакалеи одному покупателю. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий 3 сентября посоветовал украинцам сделать минимальный запас продуктов примерно на неделю — оснований для месячных запасов, по его словам, нет.

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