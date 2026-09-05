Достижение 60 лет в 2026 году еще не гарантирует автоматическую пенсию по возрасту: без нужного стажа выплату придется ждать дольше, несмотря на наступление пенсионного возраста.

Пенсию в Украине назначают по разным основаниям — и возраст лишь одно из условий. Достижение 60 лет в 2026 году еще не гарантирует выплату по возрасту: в Пенсионном фонде Украины напомнили, что без нужного страхового стажа пенсию назначат позже.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году нужен достаточный страховой стаж. Если его не хватает, это еще не означает, что человеку обязательно придется ждать следующего пенсионного возраста, — подчеркивают в фонде. Необходимую продолжительность определяют на дату достижения соответствующего возраста, но пенсию можно оформить и позже, после того как человек доберет нужный период.

Показательный пример от ПФУ: мужчине исполнилось 60 лет в феврале 2026 года, но на эту дату у него было лишь 32 года и 6 месяцев стажа вместо необходимых 33. Если он продолжит официально работать и доберет еще шесть месяцев, то сможет обратиться за назначением пенсии сразу после этого — ждать 63-летия не придется.

А вот тем, кто не наберет 33 года стажа раньше, следующая возможность появится после 63 лет. И здесь важный нюанс: тому, кому 60 исполнилось в 2026 году, 63 года наступит только в 2029-м, поэтому будут действовать требования, актуальные на тот момент. В ПФУ прямо объясняют: для такого человека право на пенсию после 63 лет возникнет при наличии не менее 25 лет стажа.

Если же и после 63 лет нужного стажа нет, пенсию по возрасту могут назначить в 65 лет. Минимальный порог страхового стажа для этого — 15 лет. Начиная с 2028 года для выхода на пенсию в 65 лет предусмотрен стаж от 15 до менее чем 25 лет.

Сколько стажа нужно тем, кому 60, 63 или 65 исполняется в 2026 году

Для людей, которые достигают соответствующего возраста именно в течение 2026 года, действуют такие требования:

60 лет — не менее 33 лет стажа;

63 года — от 23 до менее чем 33 лет стажа;

65 лет — от 15 до менее чем 23 лет стажа.

Что делать, если стажа не хватает

Самый простой путь для тех, кому не хватает нескольких месяцев или лет стажа, — продолжить работать официально и добрать необходимый период. Обратиться за назначением пенсии можно через сервисный центр Пенсионного фонда, портал электронных услуг ПФУ или приложение «Дия». Решение принимают по данным персонифицированного учета, поэтому перед обращением стоит проверить, весь ли ваш стаж отражен в реестре.

Итак, для человека, которому 60 лет исполняется в 2026 году, схема проста: есть 33 года стажа — пенсию назначат в 60; немного не хватает — можно доработать и оформить выплату после добора стажа; не хватает до 33 — право возникнет после 63 при наличии не менее 25 лет; а если и к 63 нет 25 лет — пенсию по возрасту оформят после 65 при наличии не менее 15 лет стажа.

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