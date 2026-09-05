Досягнення 60 років у 2026 році ще не гарантує автоматичну пенсію за віком: без достатнього страхового стажу виплату доведеться чекати довше, попри настання пенсійного віку.

Пенсію в Україні призначають із різних підстав — і вік є лише однією з умов. Досягнення 60 років у 2026 році ще не гарантує виплату за віком: у Пенсійному фонді України нагадали, що без потрібного страхового стажу пенсію призначать пізніше.

Для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році потрібен достатній страховий стаж. Якщо його бракує, це ще не означає, що людина автоматично мусить чекати наступного пенсійного віку, — наголошують у фонді. Необхідну тривалість визначають на дату досягнення відповідного віку, але пенсію можна оформити й пізніше, після того як людина добере необхідний період.

Показовий приклад від ПФУ: чоловікові виповнилося 60 років у лютому 2026 року, але на цю дату в нього було лише 32 роки і 6 місяців стажу замість необхідних 33. Якщо він далі офіційно працюватиме й добере ще шість місяців, то зможе звернутися за призначенням пенсії одразу після цього — чекати 63-річчя не доведеться.

А от тим, хто не набере 33 роки стажу раніше, наступна можливість з'явиться після 63 років. І тут важливий нюанс: тому, кому 60 виповнилося у 2026 році, 63 роки настане лише у 2029-му, тож діятимуть вимоги, актуальні на той момент. У ПФУ прямо пояснюють: для такої людини право на пенсію після 63 років виникне за наявності щонайменше 25 років стажу.

Якщо ж і після 63 років потрібного стажу немає, пенсію за віком можуть призначити у 65 років. Мінімальний поріг страхового стажу для цього — 15 років. З 2028 року для виходу на пенсію у 65 років передбачено стаж від 15 до менш ніж 25 років.

Скільки стажу потрібно тим, кому 60, 63 або 65 виповнюється у 2026 році

Для людей, які досягають відповідного віку саме протягом 2026 року, діють такі вимоги:

60 років — не менш як 33 роки стажу;

63 роки — від 23 до менш ніж 33 років стажу;

65 років — від 15 до менш ніж 23 років стажу.

Що робити, якщо стажу не вистачає

Найпростіший шлях для тих, кому бракує кількох місяців або років стажу, — продовжити працювати офіційно й добрати необхідний період. Звернутися за призначенням пенсії можна через сервісний центр Пенсійного фонду, портал електронних послуг ПФУ або застосунок «Дія». Рішення ухвалюють за даними персоніфікованого обліку, тому перед зверненням варто перевірити, чи весь ваш стаж відображений у реєстрі.

Тож для людини, якій 60 років виповнюється у 2026 році, схема проста: є 33 роки стажу — пенсію призначать у 60; трішки бракує — можна допрацювати й оформити виплату після добору стажу; не вистачає до 33 — право виникне після 63 за наявності щонайменше 25 років; а якщо й до 63 немає 25 років — пенсію за віком оформлять після 65 за наявності щонайменше 15 років стажу.

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