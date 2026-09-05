Рецепт идеальных тонких блинов мы уже публиковали — а бельгийские вафли готовятся немного иначе и требуют специальной вафельницы, но результат стоит внимания.
Бельгийские вафли — это нежное, воздушное блюдо с хрустящей корочкой и глубокими сотами, в которые так хорошо стекает кленовый сироп. Главное преимущество этого рецепта — простота: тесто замешивается за несколько минут, а благодаря кефиру вафли получаются мягкими внутри, не резиновыми и не сухими. Это идеальный вариант для семейного завтрака или праздничного бранча.
Ингредиенты для бельгийских вафель
- Пшеничная мука — 240 г (примерно 2 стакана)
- Сахар — 1 столовая ложка
- Разрыхлитель для теста — 2 чайные ложки
- Сода — 1 чайная ложка
- Соль — 1/2 чайной ложки
- Яйца — 2 шт.
- Кефир — 480 мл (примерно 2 стакана), предварительно взболтать
- Масло сливочное — 115 г, растопленное, плюс немного мягкого масла для подачи
- Масло или спрей для смазывания вафельницы
- Кленовый сироп и свежие фрукты — для подачи
Как приготовить бельгийские вафли: пошагово
В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Тщательно перемешайте, чтобы все сухие ингредиенты равномерно распределились.
В отдельной миске взбейте яйца, кефир и растопленное масло. Влейте эту жидкую смесь в сухие ингредиенты и осторожно перемешайте лопаткой лишь до соединения — не нужно добиваться идеально гладкого теста. Несколько небольших комочков вполне нормально, они разойдутся во время выпекания. Главный секрет нежных, а не резиновых вафель — именно в том, чтобы не перемешивать тесто слишком долго.
Разогрейте вафельницу и смажьте ее маслом. Влейте примерно 120 мл теста в центр формы так, чтобы оно равномерно покрыло всю поверхность. Закройте крышку и выпекайте до золотистого цвета, примерно 5 минут. Переложите готовую вафлю на тарелку и повторите с остальным тестом.
Подавайте бельгийские вафли горячими, с кусочком мягкого масла, кленовым сиропом и свежими фруктами.
Этот рецепт легко удвоить или утроить, если готовите для большой компании. А если хотите запастись вафлями заранее — испеченные и полностью охлажденные вафли можно заморозить на плоском поддоне, а затем переложить в пакет. Разогревайте их в тостере или микроволновке — и завтрак готов за несколько минут.
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