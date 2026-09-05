Мужчины, имеющие отсрочку или бронирование от мобилизации, обязаны иметь при себе подтверждающие документы. Юристы объяснили, что приложение «Резерв+» от этой обязанности не освобождает.

Права военнообязанных в Украине во время мобилизации не отменяют и обязанностей — в частности мужчины с отсрочкой или бронированием обязаны всегда иметь при себе документы, которые это подтверждают. Наличие приложения «Резерв+» от этой обязанности не освобождает, подчеркивают юристы.

О том, какие именно документы носить с собой, рассказала адвокат Дарья Тарасенко, сообщает Информатор. Она советует тем, кто ведет учет через «Резерв+», заранее позаботиться о сохраненной копии военно-учетного документа.

«Если пользуетесь именно документом из «Резерв+», позаботьтесь сегодня о том, чтобы у вас с собой был предварительно сохраненный файл электронного ВОД (того же, что с QR-кодом) или бумажная распечатка этого документа», — пояснила адвокат.

Какие документы подтверждают статус военнообязанного

Юрист практики военного права ЮК «Приходько и партнеры» Диана Тернова уточнила, что каждый совершеннолетний мужчина до 60 лет обязан носить при себе военно-учетный документ. К списку документов, подтверждающих статус военнообязанного, относятся:

временное удостоверение военнообязанного с вклеенным штрих-кодом;

приписное удостоверение — если речь идет о призывнике;

военно-учетный документ нового образца.

Важно: справка об отсрочке действует только тогда, когда предъявлена вместе с военно-учетным документом, серия и номер которого указаны непосредственно в справке. Если же человек уже исключен из воинского учета, документ нужно иметь при себе именно для подтверждения этого факта.

Почему бумажный документ может потерять силу

Главная проблема бумажных документов — расхождение данных с реестром «Оберег». Если такое расхождение обнаружат, бумажный военно-учетный документ автоматически теряет силу. Тогда владельцу придется загрузить электронную версию через «Резерв+» или портал «Дія» или получить новую распечатку в ТЦК.

Поэтому юристы советуют регулярно проверять данные в приложении, даже если человек уверен, что давно снят с воинского учета. Отсрочка или бронирование защищают от мобилизации только до тех пор, пока они действуют и подтверждены корректным документом.

Как проверить данные и что иметь при себе

Для тех, кто пользуется «Резерв+», алгоритм прост: открыть приложение, проверить, что электронный ВОД отображается с актуальным QR-кодом, и заранее сохранить файл или распечатать его. Перед выходом из дома стоит убедиться, что данные в документе совпадают с информацией в реестре «Оберег», а электронная версия не содержит отметки о нарушении правил воинского учета.

Также напомним: с 5 августа 2026 года мужчины, выезжающие за границу, должны доказывать выполнение воинских обязанностей, в частности через данные из «Резерв+», чтобы получить временную защиту в ЕС. Требование касается только новых заявителей.

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