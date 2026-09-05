Чоловіки, які мають відстрочку або бронювання від мобілізації, зобов'язані мати при собі підтверджувальні документи. Юристи пояснили, що застосунок «Резерв+» від цього обов'язку не звільняє.

Права військовозобов'язаних в Україні під час мобілізації не скасовують і обов'язків — зокрема чоловіки з відстрочкою чи бронюванням зобов'язані завжди мати при собі документи, які це підтверджують. Наявність застосунку «Резерв+» від цього обов'язку не звільняє, наголошують юристи.

Про те, які саме документи носити при собі, розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко, повідомляє Інформатор. Вона радить тим, хто веде облік через «Резерв+», заздалегідь подбати про збережену копію військово-облікового документа.

«Якщо користуєтесь саме документом із «Резерв+», подбайте сьогодні про те, щоб у вас із собою був заздалегідь збережений файл електронного ВОД (того самого, що з QR-кодом) або паперова роздруківка цього документа», — пояснила адвокатка.

Які документи підтверджують статус військовозобов'язаного

Юристка практики військового права ЮК «Приходько і партнери» Діана Тернова уточнила, що кожен повнолітній чоловік до 60 років зобов'язаний носити при собі військово-обліковий документ. До переліку документів, які підтверджують статус військовозобов'язаного, входять:

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з вклеєним штрих-кодом;

приписне посвідчення — якщо йдеться про призовника;

військово-обліковий документ нового зразка.

Важливо: довідка про відстрочку діє лише тоді, коли пред'явлена разом із військово-обліковим документом, серія та номер якого зазначені безпосередньо в довідці. Якщо ж людина вже виключена з військового обліку, документ потрібно мати при собі саме для підтвердження цього факту.

Чому паперовий документ може втратити силу

Головна проблема паперових документів — розбіжність даних із реєстром «Оберіг». Якщо таку розбіжність виявлять, паперовий військово-обліковий документ автоматично втрачає силу. Тоді власнику доведеться завантажити електронну версію через «Резерв+» чи портал «Дія» або отримати нову роздруківку в ТЦК.

Тому юристи радять регулярно перевіряти дані в застосунку, навіть якщо людина впевнена, що давно знята з військового обліку. Відстрочка чи бронювання захищають від мобілізації лише доти, доки вони чинні та підтверджені коректним документом.

Як перевірити дані та що мати при собі

Для тих, хто користується «Резерв+», алгоритм простий: відкрити застосунок, перевірити, що електронний ВОД відображається з актуальним QR-кодом, і заздалегідь зберегти файл або роздрукувати його. Перед виходом з дому варто переконатися, що дані в документі збігаються з інформацією в реєстрі «Оберіг», а електронна версія не містить позначки про порушення правил військового обліку.

Також нагадаємо: з 5 серпня 2026 року чоловіки, які виїжджають за кордон, мають доводити виконання військових обов'язків, зокрема через дані з «Резерв+», щоб отримати тимчасовий захист в ЄС. Вимога стосується лише нових заявників.

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