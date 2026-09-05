В Украине массово распространяются сообщения о якобы выплате 8 500 гривен от ООН. Рассказываем, что не так с этими сообщениями и как не потерять деньги и данные банковской карты.

Денежная помощь для украинцев от международных организаций стала поводом для очередной мошеннической схемы — злоумышленники массово рассылают сообщения о якобы выплате 8 500 гривен от ООН.

Как сообщает OBOZ.UA, украинцам в мессенджерах и соцсетях предлагают «получить» по 8 500 гривен от Организации Объединенных Наций. Чтобы вызвать доверие, злоумышленники используют логотипы ООН и формулировки о «гуманитарной поддержке населения».

Что не так с этими сообщениями

Организация Объединенных Наций не осуществляет таких массовых денежных выплат по ссылкам в мессенджерах. ООН и ее агентства оказывают помощь через официальные программы, и ни одна из них не просит переходить по сомнительной ссылке или оставлять данные банковской карты.

На самом деле ссылка из таких сообщений ведет на поддельный сайт, который лишь копирует вид официальной страницы. Человека просят указать номер карты, срок ее действия, CVV-код или даже пароль от интернет-банкинга «для зачисления средств». В результате мошенники получают доступ к счету и снимают все деньги.

Схема не новая: в июле жительница Роменского района потеряла более 72 тысяч гривен, поверив в «помощь от ООН». Теперь злоумышленники снова активизировались, обещая фиксированную сумму — 8 500 гривен.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы не потерять деньги и личные данные, соблюдайте простые правила:

Не переходите по ссылкам из сообщений о «выплатах от ООН» или других организаций.

Никогда не вводите номер карты, CVV-код, PIN или пароль от интернет-банкинга на сторонних сайтах.

Проверяйте информацию только на официальных ресурсах организации, которую упоминают в сообщении.

Подозрительные сообщения блокируйте и жалуйтесь на них в мессенджере.

Что делать, если вы уже ввели данные

Если вы перешли по ссылке и оставили данные карты, немедленно заблокируйте ее через горячую линию банка или мобильное приложение. После этого обратитесь в ближайшее отделение полиции и зафиксируйте факт мошенничества.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить выплаты по новой программе.

Также Politeka сообщала, денежная помощь в Черкасской области: кому гарантируют выплаты.