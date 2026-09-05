В Україні масово поширюються повідомлення про нібито виплату 8 500 гривень від ООН. Розповідаємо, що не так із цими повідомленнями та як не втратити гроші й дані банківської картки.

Грошова допомога для українців від міжнародних організацій стала приводом для чергової шахрайської схеми — зловмисники масово розсилають повідомлення про нібито виплату 8 500 гривень від ООН.

Як повідомляє OBOZ.UA, українцям у месенджерах та соцмережах пропонують «отримати» по 8 500 гривень від Організації Об'єднаних Націй. Щоб викликати довіру, зловмисники використовують логотипи ООН та формулювання про «гуманітарну підтримку населення».

Що не так із цими повідомленнями

Організація Об'єднаних Націй не здійснює таких масових грошових виплат за посиланнями в месенджерах. ООН та її агенції надають допомогу через офіційні програми, і жодна з них не просить переходити за сумнівним лінком чи залишати дані банківської картки.

Насправді посилання з таких повідомлень веде на підроблений сайт, який лише копіює вигляд офіційної сторінки. Людину просять вказати номер картки, термін її дії, CVV-код або навіть пароль від інтернет-банкінгу «для зарахування коштів». У результаті шахраї отримують доступ до рахунку і знімають усі гроші.

Схема не нова: у липні мешканка Роменського району втратила понад 72 тисячі гривень, повіривши в «допомогу від ООН». Тепер зловмисники знову активізувалися, обіцяючи фіксовану суму — 8 500 гривень.

Як не стати жертвою шахраїв

Щоб не втратити гроші та особисті дані, дотримуйтеся простих правил:

Не переходьте за посиланнями з повідомлень про «виплати від ООН» чи інших організацій.

Ніколи не вводьте номер картки, CVV-код, PIN або пароль від інтернет-банкінгу на сторонніх сайтах.

Перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах організації, яку згадують у повідомленні.

Підозрілі повідомлення блокуйте та скаржтеся на них у месенджері.

Що робити, якщо ви вже ввели дані

Якщо ви перейшли за посиланням і залишили дані картки, негайно заблокуйте її через гарячу лінію банку або мобільний застосунок. Після цього зверніться до найближчого відділу поліції та зафіксуйте факт шахрайства.

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