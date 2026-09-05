В 2026 году минимальная пенсия участников боевых действий составляет 6197 гривен. Рассказываем, кто может выйти на пенсию раньше, какие доплаты предусмотрены и как оформить выплаты.

Пенсия для военных в Украине в 2026 году имеет четко определенный минимальный порог — государство гарантирует участникам боевых действий выплаты, ниже которых защитники получать не будут. Рассказываем, какой будет пенсия УБД в этом году и на какие доплаты могут рассчитывать военные.

Как сообщает Business UA со ссылкой на Пенсионный фонд и «Суспільне», участники боевых действий имеют право на ряд льгот, в частности на досрочный выход на пенсию по возрасту.

Минимальная пенсия УБД в 2026 году

В последний раз минимальную пенсию для участников боевых действий повышали 1 марта 2026 года. Постановление Кабмина № 656 устанавливает ее на уровне 6197 гривен — меньше защитникам платить не могут.

Значительно выше пенсия у тех УБД, которые имеют инвалидность. Для I группы минимальная выплата составляет 18 885 гривен, для II — 15 494 гривны, для III — 10 625 гривен.

Кто может выйти на пенсию раньше

Участники боевых действий могут выйти на заслуженный отдых раньше стандартных 60 лет: женщины — в 50 лет, мужчины — в 55 лет. Однако для этого нужен накопленный стаж: защитникам — не менее 25 лет, защитницам — 20 лет.

Службу непосредственно в зоне боевых действий военным могут засчитать в тройном размере. Однако, как предупреждает Волынский ТЦК, это правило действует только для пенсии за выслугу лет, тогда как для обычной возрастной пенсии периоды службы учитываются по стандартным правилам.

Сколько в среднем получают УБД

Общий размер пенсии зависит от стажа военнослужащего и его денежного обеспечения во время службы, с которого уплачивались взносы. По данным «Суспільного», средние выплаты защитникам составляют около 13 940 гривен, причем большинство получает более 10 000 гривен ежемесячно.

Отдельно участникам боевых действий ежемесячно начисляют надбавку в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — в 2026 году это около 649 гривен.

Как оформить пенсию УБД

Для назначения пенсии участнику боевых действий нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины — лично или через электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ. К заявлению прилагают удостоверение участника боевых действий, паспорт, идентификационный код и документы о стаже (трудовая книжка, военный билет).

Заявление рассматривают в течение 10 дней со дня его поступления. Если документов не хватает, Пенсионный фонд сообщит об этом и даст время на доработку.

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