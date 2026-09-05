У 2026 році мінімальна пенсія учасників бойових дій становить 6197 гривень. Розповідаємо, хто може вийти на пенсію раніше, які доплати передбачені та як оформити виплати.

Пенсія для військових в Україні у 2026 році має чітко визначений мінімальний поріг — держава гарантує учасникам бойових дій виплати, нижче яких захисники не отримуватимуть. Розповідаємо, якою буде пенсія УБД цього року та на які доплати можуть розраховувати військові.

Як повідомляє Business UA з посиланням на Пенсійний фонд та «Суспільне», учасники бойових дій мають право на низку пільг, зокрема на достроковий вихід на пенсію за віком.

Мінімальна пенсія УБД у 2026 році

Востаннє мінімальну пенсію для учасників бойових дій підвищували 1 березня 2026 року. Постанова Кабміну № 656 встановлює її на рівні 6197 гривень — менше захисникам платити не можуть.

Значно вища пенсія в тих УБД, які мають інвалідність. Для I групи мінімальна виплата становить 18 885 гривень, для II — 15 494 гривні, для III — 10 625 гривень.

Хто може вийти на пенсію раніше

Учасники бойових дій можуть вийти на заслужений відпочинок раніше за стандартні 60 років: жінки — у 50 років, чоловіки — у 55 років. Проте для цього потрібен накопичений стаж: захисникам — щонайменше 25 років, захисницям — 20 років.

Службу безпосередньо в зоні бойових дій військовим можуть зарахувати у потрійному розмірі. Однак, як попереджає Волинський ТЦК, це правило діє лише для пенсії за вислугу років, тоді як для звичайної вікової пенсії періоди служби враховуються за стандартними правилами.

Скільки в середньому отримують УБД

Загальний розмір пенсії залежить від стажу військовослужбовця та його грошового забезпечення під час служби, з якого сплачувалися внески. За даними «Суспільного», середні виплати захисникам становлять близько 13 940 гривень, причому більшість отримує понад 10 000 гривень щомісяця.

Окремо учасникам бойових дій щомісяця нараховують надбавку в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — у 2026 році це близько 649 гривень.

Як оформити пенсію УБД

Для призначення пенсії учаснику бойових дій потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України — особисто або через електронний кабінет на порталі електронних послуг ПФУ. До заяви додають посвідчення учасника бойових дій, паспорт, ідентифікаційний код та документи про стаж (трудова книжка, військовий квиток).

Заяву розглядають протягом 10 днів з дня її надходження. Якщо документів не вистачає, Пенсійний фонд повідомить про це та дасть час на доопрацювання.

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