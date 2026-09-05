В селе Хриповка на Черниговщине за три года раскупили более 30 частных домов, а цены на жилье выросли вдвое — до 7 000 долларов.

Денежная помощь на Черниговщине для пенсионеров и переселенцев — не единственное изменение в регионе. В селе Хриповка на фоне вынужденного переселения людей из приграничья за три года раскупили более 30 частных домов, а цены на жилье выросли вдвое.

Как сообщает ТСН со ссылкой на «Вістник Ч», староста села Александр Ткаченко говорит: свободных хат в Хриповке уже совсем не осталось. Последнюю пригодную хату выставили на продажу за 5 тысяч долларов и мгновенно продали.

Сколько стоит хата на Черниговщине

До всплеска спроса сельская хата здесь стоила около 2 000 долларов. Теперь цены выросли вдвое, а свободных домов не осталось.

дом с газом и централизованной водой — 5 000–7 000 долларов;

хата без подведенного водоснабжения — от 4 000 долларов;

последняя пригодная хата — 5 000 долларов, ее продали мгновенно;

хаты в соседней Пивнивщине — по 2 000 долларов плюс 10–12 тысяч гривен за переоформление документов.

Кто и почему скупает жилье

Жилье покупают и частные лица, и сама Городнянская община — для внутренне перемещенных лиц. В двух селах округа зарегистрировано 67 переселенцев: жители Харькова, Сум, Херсона и приграничных сел Черниговщины.

Государственная программа компенсаций в 500 тысяч гривен здесь не работает из-за риска возобновления боевых действий, поэтому местные власти разработали собственную систему закупки социального жилья. По словам секретаря Городнянского городского совета Светланы Бельской, людей из опасного приграничья переселяют в более южные, безопасные населенные пункты. Община уже приобрела людям 20 домов.

Как работает местная программа

«Покупает городской совет. То есть эта хата — коммунальная собственность. Она на обслуживании городнянского ЖЭКа. Люди живут 10 лет на правах аренды. Потом оформляют документы, и хата переходит в частную собственность», — объясняет Александр Ткаченко.

Программа действует уже три года, деньги на нее берут из местного бюджета. Однажды община получила помощь от мэра Киева — как главы Ассоциации городов Украины.

Что изменилось для села

Вместе со спросом на хаты резко выросло количество жителей: в Хриповке появилось 72 ребенка, четыре женщины сейчас беременны. Переселенка из Мощенки Татьяна Тупик купила дом за 7 тысяч долларов — помогли дочь с зятем и грант на хозяйство.

Поскольку хат в Хриповке уже нет, для переселенцев теперь покупают домики в Пивнивщине и Конотопе. Благотворительные фонды охотно работают с ВПЛ: привозят стройматериалы, устанавливают окна и двери, утепляют дома, перекрывают крыши и проводят воду.

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