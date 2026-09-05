Кабмин перераспределил 33,6 млрд грн из резервного фонда, чтобы вовремя выплатить денежное довольствие военным и их семьям в сентябре.

Выплаты военным в сентябре государство профинансирует вовремя — Кабинет Министров перераспределил 33,6 млрд грн из резервного фонда сектора безопасности и обороны на денежное довольствие армии и помощь семьям защитников.

О решении правительства сообщил Сергей Корецкий, пишет ТСН. Деньги направили двумя потоками, чтобы гарантировать своевременные выплаты военнослужащим и членам их семей в течение текущего месяца.

Куда пойдут 33,6 млрд грн

Львиная доля суммы — 25,9 млрд грн — предусмотрена на стандартное ежемесячное денежное довольствие бойцов Вооруженных сил Украины в сентябре. Еще 7,7 млрд грн власть заложила на обязательную единоразовую денежную помощь в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности защитников.

«Выплаты нашим защитникам и поддержка их семей, обеспечение Сил обороны необходимым вооружением и средствами — безусловный приоритет государства. И я еще раз призываю чиновников и парламентариев максимально ускорить работу и сосредоточиться на принятии абсолютно всех неотложных решений и законов ради получения международной финансовой помощи», — подчеркнул Сергей Корецкий.

Сколько дополнительно получают военные на передовой

Помимо базового обеспечения, действующая система предусматривает дополнительные выплаты в зависимости от выполнения боевых задач. Базовые надбавки достигают от 30 до 100 тысяч гривен для военных на передовой, а срочники и курсанты получают отдельную поддержку.

Перераспределение средств из резервного фонда — часть более широкой работы правительства над стабильным наполнением бюджета в условиях затяжной войны. Обеспечение армии вооружением требует быстрых финансовых решений, поэтому часть расходов покрывают именно из резервов.

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