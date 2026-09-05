Кабмін перерозподілив 33,6 млрд грн із резервного фонду, щоб вчасно виплатити грошове забезпечення військовим та їхнім родинам у вересні.

Виплати військовим у вересні держава профінансує вчасно — Кабінет Міністрів перерозподілив 33,6 млрд грн із резервного фонду сектору безпеки й оборони на грошове забезпечення армії та допомогу родинам захисників.

Про рішення уряду повідомив Сергій Корецький, пише ТСН. Гроші спрямували двома потоками, щоб гарантувати своєчасні виплати військовослужбовцям і членам їхніх сімей протягом поточного місяця.

Куди підуть 33,6 млрд грн

Левова частка суми — 25,9 млрд грн — передбачена на стандартне щомісячне грошове забезпечення бійців Збройних сил України у вересні. Ще 7,7 млрд грн влада заклала на обов'язкову одноразову грошову допомогу в разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності захисників.

«Виплати нашим захисникам і підтримка їхніх родин, забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та засобами — безумовний пріоритет держави. І я ще раз закликаю урядовців та парламентарів максимально прискорити роботу та сфокусуватись на прийнятті абсолютно всіх невідкладних рішень та законів задля отримання міжнародної фінансової допомоги», — наголосив Сергій Корецький.

Скільки додатково отримують військові на передовій

Окрім базового забезпечення, чинна система передбачає додаткові виплати залежно від виконання бойових завдань. Базові надбавки сягають від 30 до 100 тисяч гривень для військових на передовій, а строковики й курсанти отримують окрему підтримку.

Перерозподіл коштів із резервного фонду — частина ширшої роботи уряду над стабільним наповненням бюджету в умовах затяжної війни. Забезпечення армії озброєнням потребує швидких фінансових рішень, тож частину видатків покривають саме з резервів.

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