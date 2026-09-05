Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» відкриває реєстрацію на безкоштовні гігієнічні набори для маломобільних людей — підгузки для дорослих розмірів L та XL.

Допомога для ВПО у Запоріжжі розширюється — благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» оголосив про відкриття реєстрації на безкоштовні гігієнічні набори для маломобільних людей, а саме підгузки для дорослих розмірів L та XL. Допомогу надають місцевим мешканцям та ВПО з інвалідністю I–II групи в межах проєкту «Забезпечення повноцінного доступу до захисту та гігієни постраждалого від війни населення прифронтових районів України» (ECHO4). Про це повідомляє портал «Акцент».

Реєстрацію відкриють у понеділок, 7 вересня, рівно о 10:00. Записатися можна буде через спеціальну Google-форму та за контактним номером телефону — обидва опублікують на офіційних сторінках «Карітас Запоріжжя» безпосередньо перед стартом.

Хто має право на безкоштовну гігієну

Претендувати на набір можуть повнолітні люди з інвалідністю I та II групи, які є маломобільними та потребують підгузків — для цього потрібна довідка МСЕК. Окремо приймають важкохворих і маломобільних осіб, у яких є офіційна довідка від лікаря про необхідність використання засобів спеціалізованої гігієни.

Головні умови та обмеження

Фонд наголошує: допомога призначена лише для тих, чиї представники спроможні самостійно приїхати до офісу організації для реєстрації та отримання набору. Крім того, набір не видадуть тим, хто вже одержував аналогічну гігієну в межах проєкту ECHO. Якщо людина раніше отримувала від фонду інші види допомоги — зокрема продуктові набори чи сертифікати АТБ — з моменту їхнього отримання має минути щонайменше три місяці.

Як пройде реєстрація та видача

Процес отримання складається з двох етапів. Спочатку — реєстрація та перевірка документів: після обробки заявок фонд оприлюднить список відмов, а схваленим заявникам надішле SMS із датою та часом прийому. Далі — безпосереднє отримання набору: після успішної перевірки документів людина отримає повторне SMS із точним часом видачі гігієнічного набору.

Які документи потрібні

Для реєстрації представник або опікун має надати оригінали таких документів:

паспорт;

ідентифікаційний код (ІПН);

довідку ВПО (за наявності);

медичну довідку — МСЕК або висновок лікаря.

Набір розрахований саме на тих, хто не може пересуватися без сторонньої допомоги, тому організатори просять заздалегідь подбати, щоб представник зміг приїхати до офісу фонду в призначений час.

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