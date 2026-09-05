Благотворительный фонд «Каритас Запорожье» открывает регистрацию на бесплатные гигиенические наборы для маломобильных людей — подгузники для взрослых размеров L и XL.

Помощь для ВПЛ в Запорожье расширяется — благотворительный фонд «Каритас Запорожье» объявил об открытии регистрации на бесплатные гигиенические наборы для маломобильных людей, а именно подгузники для взрослых размеров L и XL. Помощь предоставляют местным жителям и ВПЛ с инвалидностью I–II группы в рамках проекта «Обеспечение полноценного доступа к защите и гигиене пострадавшего от войны населения прифронтовых районов Украины» (ECHO4). Об этом сообщает портал «Акцент».

Регистрацию откроют в понедельник, 7 сентября, ровно в 10:00. Записаться можно будет через специальную Google-форму и по контактному номеру телефона — оба опубликуют на официальных страницах «Каритас Запорожье» непосредственно перед стартом.

Кто имеет право на бесплатную гигиену

Претендовать на набор могут совершеннолетние люди с инвалидностью I и II группы, которые являются маломобильными и нуждаются в подгузниках — для этого нужна справка МСЭК. Отдельно принимают тяжелобольных и маломобильных лиц, у которых есть официальная справка от врача о необходимости использования средств специализированной гигиены.

Главные условия и ограничения

Фонд подчеркивает: помощь предназначена только для тех, чьи представители способны самостоятельно приехать в офис организации для регистрации и получения набора. Кроме того, набор не выдадут тем, кто уже получал аналогичную гигиену в рамках проекта ECHO. Если человек ранее получал от фонда другие виды помощи — в частности продуктовые наборы или сертификаты АТБ — с момента их получения должно пройти не менее трех месяцев.

Как пройдет регистрация и выдача

Процесс получения состоит из двух этапов. Сначала — регистрация и проверка документов: после обработки заявок фонд обнародует список отказов, а одобренным заявителям отправит SMS с датой и временем приема. Далее — непосредственное получение набора: после успешной проверки документов человек получит повторное SMS с точным временем выдачи гигиенического набора.

Какие документы нужны

Для регистрации представитель или опекун должен предоставить оригиналы таких документов:

паспорт;

идентификационный код (ИНН);

справку ВПЛ (при наличии);

медицинскую справку — МСЭК или заключение врача.

Набор рассчитан именно на тех, кто не может передвигаться без посторонней помощи, поэтому организаторы просят заранее позаботиться, чтобы представитель смог приехать в офис фонда в назначенное время.

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