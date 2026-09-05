Безе в форме маленьких грибочков — это эффектный десерт, которым украшают праздничные торты или подают отдельно как хрустящее лакомство, и готовится он из минимального количества продуктов.

Торт на сковороде мы уже публиковали — а безе в форме грибочков готовится совсем иначе и требует лишь духовки и терпения.

Безе-грибочки — это классическое французское безе, которое не просто выпекают в виде кексов или розеток, а формируют в два элемента: ножку и шляпку, а потом соединяют их растопленным шоколадом. Получается эффектное украшение для новогоднего торта-полена «Буш де Ноель» или просто красивый подарок в коробке с печеньем. Главное преимущество этого рецепта — простота: всего несколько ингредиентов, которые почти всегда есть на кухне, а сам десерт можно приготовить заранее, за несколько дней до праздника.

Ингредиенты для безе

яичные белки — 2 шт. (комнатной температуры)

сахар — примерно 100 г (1/2 стакана)

щепотка соли

Для декора:

белый шоколад — примерно 60 г (для соединения ножек и шляпок)

черный шоколад (капли для растапливания) — примерно 30 г (2 ст. ложки)

какао-порошок — примерно 15 г (2 ст. ложки)

кондитерская посыпка на вкус — примерно 15 г (1 ст. ложка)

мак — примерно 20 г (2 ст. ложки)

Как приготовить безе: шаг за шагом

Разогрейте духовку до 110°C, противень застелите пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. Кондитерский мешок оснастите круглой насадкой диаметром примерно 0,6 см.

В чашу миксера положите яичные белки, сахар и щепотку соли. Взбивайте на средней скорости до глянцевых, устойчивых пиков — это займет примерно 20 минут. Готовая масса должна держаться на венчике «птичьим клювом», который почти не сгибается.

Наполните кондитерский мешок готовым безе. Сначала отсадите ножки: держите мешок вертикально над бумагой, коснитесь кончиком бумаги и медленно поднимайте мешок, формируя цилиндрик высотой около 2-2,5 см. Ножницами аккуратно срежьте верхушку ножки, чтобы сделать её плоской. Отсаживайте заготовки на расстоянии примерно 2,5 см друг от друга.

Далее сформируйте шляпки — отсадите кружочки или «поцелуи» безе диаметром примерно 4-5 см. При желании присыпьте шляпки кондитерской посыпкой.

Выпекайте безе примерно 1 час, пока они полностью не высохнут. Достаньте из духовки и дайте полностью остыть прямо на противне.

Мелкой стороной терки осторожно подпилите верхушку каждой ножки, чтобы она стала плоской — так шляпку будет легче приклеить.

Растопите белый и черный шоколад отдельно: в микроволновке по 5-10 секунд, каждый раз перемешивая, пока шоколад не станет полностью жидким.

Соедините ножку со шляпкой: погрузите верхушку ножки в немного растопленного шоколада и быстро приставьте сверху шляпку, слегка прижав. Оставьте на ровной поверхности, пока шоколад полностью не застынет. Повторите с остальными деталями.

Готовое безе можно украсить: кисточкой нанесите какао-порошок по всей поверхности грибочка для реалистичного «лесного» вида, или покрасьте растопленным черным шоколадом шляпку и низ ножки. Еще один вариант — погрузить низ грибочка в шоколад, а затем в мак.

Храните безе-грибочки в герметичном контейнере при комнатной температуре до недели, вдали от влаги — именно она является главным врагом безе и может сделать его мягким. Не открывайте контейнер лишний раз, особенно в сырую погоду. Такой десерт отлично украсит торт, а можно просто подать его на праздничном столе как самостоятельное угощение.

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