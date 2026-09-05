Безе у формі маленьких грибочків — це ефектний десерт, яким прикрашають святкові торти чи подають окремо як хрустке лакомство, і готується він із мінімальної кількості продуктів.

Торт на сковороді ми вже публікували — а безе у формі грибочків готується зовсім інакше й потребує лише духовки та терпіння.

Безе-грибочки — це класична французька безе, яку не просто випікають у вигляді кексів чи розеток, а формують у два елементи: ніжку і шапочку, а потім з'єднують їх розтопленим шоколадом. Виходить ефектна прикраса для новорічного торта-поліна «Буш де Ноель» або просто гарний подарунок у коробці з печивом. Головна перевага цього рецепту — простота: всього кілька інгредієнтів, які майже завжди є на кухні, а сам десерт можна приготувати заздалегідь, за кілька днів до свята.

Інгредієнти для безе

яєчні білки — 2 шт. (кімнатної температури)

цукор — приблизно 100 г (1/2 склянки)

щіпка соли

Для декору:

білий шоколад — приблизно 60 г (для з'єднання ніжок і шапочок)

чорний шоколад (крапельки для розтоплення) — приблизно 30 г (2 ст. ложки)

какао-порошок — приблизно 15 г (2 ст. ложки)

кондитерська посипка на смак — приблизно 15 г (1 ст. ложка)

мак — приблизно 20 г (2 ст. ложки)

Як приготувати безе: покроково

Розігрійте духовку до 110°C, деку застеліть пергаментним папером або силіконовим килимком. Кондитерський мішок обладнайте круглою насадкою діаметром приблизно 0,6 см.

У чашу міксера покладіть яєчні білки, цукор і щіпку соли. Збивайте на середній швидкості до глянцевих, стійких піків — це займе приблизно 20 хвилин. Готова маса має триматися на віночку «пташиним дзьобом», який майже не згинається.

Наповніть кондитерський мішок готовим безе. Спочатку відсадіть ніжки: тримайте мішок вертикально над папером, торкніться кінчиком паперу і повільно піднімайте мішок, формуючи циліндрик висотою близько 2-2,5 см. Ножицями акуратно зріжте верхівку ніжки, щоб зробити її пласкою. Відсаджуйте заготовки на відстані приблизно 2,5 см одна від одної.

Далі сформуйте шапочки — відсадіть кружечки чи «поцілунки» безе діаметром приблизно 4-5 см. За бажанням присипте шапочки кондитерською посипкою.

Випікайте безе приблизно 1 годину, поки вони повністю не висохнуть. Дістаньте з духовки і дайте повністю охолонути прямо на деці.

Дрібною стороною тертки обережно підпиліть верхівку кожної ніжки, щоб вона стала пласкою — так шапочку буде легше приклеїти.

Розтопіть білий і чорний шоколад окремо: у мікрохвильовці по 5-10 секунд, щоразу перемішуючи, поки шоколад не стане повністю рідким.

З'єднайте ніжку із шапочкою: занурте верхівку ніжки в трохи розтопленого шоколаду і швидко приставте зверху шапочку, легенько притиснувши. Залиште на рівній поверхні, поки шоколад повністю не застигне. Повторіть із рештою деталей.

Готове безе можна прикрасити: пензликом нанесіть какао-порошок по всій поверхні грибочка для реалістичного «лісового» вигляду, або пофарбуйте розтопленим чорним шоколадом шапочку та низ ніжки. Ще один варіант — занурити низ грибочка в шоколад, а потім у мак.

Зберігайте безе-грибочки в герметичному контейнері за кімнатної температури до тижня, подалі від вологи — саме вона є головним ворогом безе і може зробити його м'яким. Не відкривайте контейнер зайвий раз, особливо у вологу погоду. Такий десерт чудово прикрасить торт, а можна просто подати його на святковому столі як самостійне частування.

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