Київ і Київська область можуть отримати статус прифронтових територій уже у вересні. Розповідаємо, які житлові програми — сертифікати, компенсація за оренду та пільгові кредити — доступні військовим та їхнім родинам і як їх оформити.

Житлові програми в Київській області для військових та їхніх родин знову в центрі уваги. Столиця разом з областю вже у вересні можуть отримати статус прифронтових територій — про це повідомляє Life.Київ із посиланням на народного депутата Руслана Горбенка. Для військовослужбовців головним лишається питання житла, тож нагадуємо, які сертифікати, компенсації та пільгові кредити доступні зараз.

Статус прифронтової території сам по собі не означає автоматичного збільшення житлових виплат — для кожного виду підтримки потрібна окрема урядова програма. Натомість військові вже мають кілька працюючих механізмів: житлові сертифікати, компенсацію за піднайом житла, квартирний облік і пільгову іпотеку "єОселя".

Пільговий кредит "єОселя": 3% річних

Для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, поліції та інших силових структур діє пільгова іпотека під 3% річних. Кредит дають на строк до 20 років, а перший внесок становить від 20% вартості житла. Максимальна сума кредиту в столиці та великих містах — 6 мільйонів гривень, що дозволяє придбати квартиру в Києві чи області.

Компенсація за оренду житла

Військові, які не забезпечені службовим житлом, мають право на щомісячну грошову компенсацію за піднайом квартири. Її розмір залежить від звання, кількості членів сім'ї та населеного пункту: у Києві застосовують найвищі коефіцієнти, тому виплата тут більша, ніж в інших містах.

Житлові сертифікати та черга на квартиру

Окремий шлях — квартирний облік. Військові, які потребують поліпшення житлових умов, стають у чергу, а ті, хто перебуває на обліку тривалий час, можуть отримати житловий сертифікат або грошову компенсацію для самостійної купівлі житла замість очікування квартири від держави.

Як оформити пільговий кредит

Заявку на "єОселю" подають через застосунок "Дія" або банк-партнер програми. Потрібні паспорт, ІПН, довідка про доходи та документ, що підтверджує статус військовослужбовця. Банк перевіряє платоспроможність і укладає договір, після чого гроші перераховують продавцю житла.

Як отримати компенсацію за оренду

Для цього подають рапорт на ім'я командира військової частини. До рапорту додають договір оренди житла, довідку про склад сім'ї та документи, що підтверджують відсутність службового житла. Виплату нараховують щомісяця разом із грошовим забезпеченням.

Куди звертатися щодо квартирного обліку

Для зарахування на квартирний облік звертаються до житлової комісії частини. Після перевірки документів військового вносять до черги; за наявності права на житловий сертифікат його оформлюють через уповноважені органи Міноборони.