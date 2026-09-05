У підрозділах поліції Київської області розбудовують систему взаємопідтримки для діючих правоохоронців, ветеранів та членів їхніх родин.

Допомога ветеранам у Київській області виходить на новий рівень — у підрозділах поліції регіону розбудовують мережу взаємопідтримки для діючих правоохоронців, ветеранів та членів їхніх родин.

Як повідомляє «Моя Київщина», ініціатива реалізується безпосередньо в підрозділах поліції Київської області. Її мета — вибудувати систему, у якій колеги підтримують одне одного, а ті, хто вже завершив службу, не залишаються наодинці з побутовими й соціальними труднощами.

Мережа охоплює три категорії людей: чинних поліцейських, ветеранів служби та членів їхніх родин. Такий підхід зберігає зв'язок між поколіннями правоохоронців — ветерани можуть розраховувати на підтримку тих, хто нині служить, а молодші колеги — на досвід старших.

Потреба в такій взаємодопомозі особливо відчутна на тлі повномасштабної війни. Частина працівників поліції поєднує службу з виконанням бойових завдань, а дехто повертається вже зі статусом ветерана. Для цих людей формальної підтримки держави замало — поруч потрібне живе людське плече.

Розбудовують мережу поступово — через підрозділи поліції області. Саме на їхньому рівні збиратимуть інформацію про потреби ветеранів і родин та залучатимуть охочих допомагати. Завдяки цьому допомога охоплює і обласний центр, і райони регіону.

Хто і як може долучитися

Участь у мережі відкрита для тих, хто служить або служив у підрозділах поліції Київської області. Деталі про те, як приєднатися чи отримати підтримку, варто уточнювати безпосередньо за місцем служби — у відповідному підрозділі поліції. Там формуватимуть і оновлюватимуть перелік потреб ветеранів та їхніх родин.

Поліцейські наголошують: головна цінність мережі — у швидкості реагування. Коли поруч є колеги, готові підставити плече, питання, які раніше вирішувалися тижнями, вдається закривати значно оперативніше.

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