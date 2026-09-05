В подразделениях полиции Киевской области развивают систему взаимоподдержки для действующих правоохранителей, ветеранов и членов их семей.

Помощь ветеранам в Киевской области выходит на новый уровень — в подразделениях полиции региона развивают сеть взаимоподдержки для действующих правоохранителей, ветеранов и членов их семей.

Как сообщает «Моя Киевщина», инициатива реализуется непосредственно в подразделениях полиции Киевской области. Ее цель — выстроить систему, в которой коллеги поддерживают друг друга, а те, кто уже завершил службу, не остаются один на один с бытовыми и социальными трудностями.

Сеть охватывает три категории людей: действующих полицейских, ветеранов службы и членов их семей. Такой подход сохраняет связь между поколениями правоохранителей — ветераны могут рассчитывать на поддержку тех, кто сейчас служит, а младшие коллеги — на опыт старших.

Потребность в такой взаимопомощи особенно ощутима на фоне полномасштабной войны. Часть сотрудников полиции совмещает службу с выполнением боевых задач, а некоторые возвращаются уже со статусом ветерана. Для этих людей формальной поддержки государства мало — рядом нужно живое человеческое плечо.

Развивают сеть постепенно — через подразделения полиции области. Именно на их уровне будут собирать информацию о потребностях ветеранов и семей, а также привлекать желающих помогать. Благодаря этому помощь охватывает и областной центр, и районы региона.

Кто и как может присоединиться

Участие в сети открыто для тех, кто служит или служил в подразделениях полиции Киевской области. Подробности о том, как присоединиться или получить поддержку, стоит уточнять непосредственно по месту службы — в соответствующем подразделении полиции. Там будут формировать и обновлять перечень потребностей ветеранов и их семей.

Полицейские подчеркивают: главная ценность сети — в скорости реагирования. Когда рядом есть коллеги, готовые подставить плечо, вопросы, которые раньше решались неделями, удается закрывать значительно оперативнее.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Киевской области: кому нужно поторопиться, чтобы получить продуктовые наборы.

Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь в Киевской области: в ООН сообщили об уничтоженном складе.