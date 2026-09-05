С сентября все ученики 1–11 классов на Буковине бесплатно получают горячие завтраки и обеды — государство охватило 96 188 детей и выделило более 230 млн грн субвенции.

Школьное питание в Черновицкой области с сентября стало бесплатным для всех учеников — горячие завтраки и обеды теперь получают 96 188 школьников с 1 по 11 класс. На закупку продуктов государство направило более 230 миллионов гривен целевой субвенции, которую уже распределили между территориальными громадами.

Директор департамента образования Черновицкой ОВА Сергей Кизима называет проект «заданием со звездочкой»: нужно охватить стопроцентным бесплатным горячим питанием всех учеников области. Деньги на продукты уже распределены, а громады провели необходимые закупки.

Как организовали питание в школах

По словам Сергея Кизимы, 199 школ будут готовить еду самостоятельно, еще 111 пользуются услугами аутсорсинга, а 18 учреждений выбрали кейтеринг. Части школ пришлось докупить посуду, технологическое и морозильное оборудование, а кое-где — отремонтировать пищеблоки.

Главная сложность — вместимость столовых. В лицее № 22 в Черновцах, по словам директора Леси Бабий, учатся 700 детей, а посадочных мест всего 120. Поэтому питание разделили по возрасту: ученики 1–4 классов получают горячие завтраки до 11:00, а школьники 5–11 классов — обеды после этого.

Чтобы не готовить лишние порции, классные руководители ежедневно подают информацию о количестве учеников, которые будут есть. «Если ребенок отказывается есть, родители пишут официальный отказ. Мы будем считать по факту: сколько детей поело, столько и будем подавать порций», — поясняет Леся Бабий.

Сколько стоит «бесплатное» питание

В Черновцах бесплатным питанием охвачены около 26 тысяч школьников. Руководитель управления образования горсовета Ирина Ткачук подчеркивает: «бесплатно» для родителей не означает «бесплатно» для бюджета. В 2026/2027 учебном году на питание предусмотрено 119,6 млн грн государственной субвенции и 66,4 млн грн софинансирования из городского бюджета.

Городу дополнительно пришлось потратить 5,5 млн грн на доукомплектацию пищеблоков и столовых — оборудование, столы, лавки и стулья. Из 45 городских школ 44 будут обеспечивать питание через поставщиков услуг: часть — по модели аутсорсинга, часть — кейтеринга. Средства, которые раньше шли на питание льготных категорий, теперь используют для всех школьников.

Меню и как отказаться от питания

Меню согласовано Госпродпотребслужбой — оно четырехнедельное и сезонное, поэтому блюда не повторяются еженедельно. Отдельные поставщики могут предлагать выбор: например, картофельное пюре или макароны вместо гречки. Для детей с особыми потребностями предусмотрено диетическое питание — об этом родителям стоит сообщить администрации школы.

Если родители не хотят, чтобы ребенок питался в школе, они могут написать официальный отказ. «Если родители не напишут заявление об отказе, а порции будут готовить и на детей, которые не питаются, — это расточительство», — поясняет Ирина Ткачук. Она добавляет: вкусно и полезно должно быть каждый день, а успех системы зависит от сотрудничества школ с родителями.

Качество еды на Буковине уже проверяют. Как сообщал molbuk.ua, начальник Черновицкой ОВА Руслан Осипенко инициировал служебную проверку после жалоб на завтраки и обеды в одном из лицеев Черновцов. Если еда не будет соответствовать требованиям, обещают правовые последствия.

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