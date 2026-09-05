Рецепт грибного супу ми вже публікували — а цей варіант готується з перловою крупою, яка робить страву особливо густою та ситною, без потреби додавати картоплю чи макарони.
Грибний суп з перловкою — це той тип обіду, який зігріває в холодну пору й водночас не вимагає складних інгредієнтів. Перлова крупа тут відіграє роль головного "загусника": вона повільно вбирає бульйон і гриби, віддаючи страві приємну текстуру та ситність. На відміну від багатьох варіантів грибного супу зі сметаною чи вершками, цей рецепт максимально простий і готується в одній каструлі.
Інгредієнти для грибного супу
- 2 ст. ложки оливкової олії
- 2 ст. ложки (близько 30 г) вершкового масла
- 100 г перлової крупи (приблизно 1/2 склянки), промитої
- 2 середні цибулини, нарізані кубиком
- 225 г свіжих грибів, тонко нарізаних
- приблизно 1,9 л курячого бульйону зі зниженим вмістом солі
- 1 велика морква, тонко нарізана
- 1/2 ч. ложки солі
- 1/4 ч. ложки чорного меленого перцю
- 2 ст. ложки подрібненої петрушки або кропу — для подачі
- сметана — за бажанням, для подачі
Як приготувати грибний суп: покроково
Підготуйте овочі: наріжте кубиком дві цибулини, тонко наріжте гриби та моркву.
У великій каструлі розігрійте оливкову олію та вершкове масло. Додайте перлову крупу разом із нарізаною цибулею і готуйте на середньому вогні 5 хвилин, постійно помішуючи.
Додайте нарізані гриби і готуйте ще приблизно 5 хвилин, доки волога, яку виділяють гриби, не випарується.
Влийте курячий бульйон, додайте нарізану моркву, сіль і чорний перець. Доведіть суп до кипіння, знімаючи ложкою піну, що з'являється на поверхні.
Накрийте каструлю кришкою і варіть грибний суп на слабкому вогні протягом 1 години, перемішуючи кожні 15 хвилин, аби перловка не пристала до дна.
Зніміть з вогню і перед подачею посипте свіжою петрушкою або кропом.
Такий грибний суп добре зберігається в холодильнику до двох днів, а також чудово переносить заморозку — можна приготувати одразу подвійну порцію і мати готовий обід на кілька днів наперед. Подавайте зі ложкою сметани — це додасть страві м'якості та легкої кислинки.
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