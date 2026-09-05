Грибний суп з перловкою — навариста та ситна страва, яка готується практично сама, поки крупа вбирає аромат грибів та овочів в одній каструлі.

Рецепт грибного супу ми вже публікували — а цей варіант готується з перловою крупою, яка робить страву особливо густою та ситною, без потреби додавати картоплю чи макарони.

Грибний суп з перловкою — це той тип обіду, який зігріває в холодну пору й водночас не вимагає складних інгредієнтів. Перлова крупа тут відіграє роль головного "загусника": вона повільно вбирає бульйон і гриби, віддаючи страві приємну текстуру та ситність. На відміну від багатьох варіантів грибного супу зі сметаною чи вершками, цей рецепт максимально простий і готується в одній каструлі.

Інгредієнти для грибного супу

2 ст. ложки оливкової олії

2 ст. ложки (близько 30 г) вершкового масла

100 г перлової крупи (приблизно 1/2 склянки), промитої

2 середні цибулини, нарізані кубиком

225 г свіжих грибів, тонко нарізаних

приблизно 1,9 л курячого бульйону зі зниженим вмістом солі

1 велика морква, тонко нарізана

1/2 ч. ложки солі

1/4 ч. ложки чорного меленого перцю

2 ст. ложки подрібненої петрушки або кропу — для подачі

сметана — за бажанням, для подачі

Як приготувати грибний суп: покроково

Підготуйте овочі: наріжте кубиком дві цибулини, тонко наріжте гриби та моркву.

У великій каструлі розігрійте оливкову олію та вершкове масло. Додайте перлову крупу разом із нарізаною цибулею і готуйте на середньому вогні 5 хвилин, постійно помішуючи.

Додайте нарізані гриби і готуйте ще приблизно 5 хвилин, доки волога, яку виділяють гриби, не випарується.

Влийте курячий бульйон, додайте нарізану моркву, сіль і чорний перець. Доведіть суп до кипіння, знімаючи ложкою піну, що з'являється на поверхні.

Накрийте каструлю кришкою і варіть грибний суп на слабкому вогні протягом 1 години, перемішуючи кожні 15 хвилин, аби перловка не пристала до дна.

Зніміть з вогню і перед подачею посипте свіжою петрушкою або кропом.

Такий грибний суп добре зберігається в холодильнику до двох днів, а також чудово переносить заморозку — можна приготувати одразу подвійну порцію і мати готовий обід на кілька днів наперед. Подавайте зі ложкою сметани — це додасть страві м'якості та легкої кислинки.

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