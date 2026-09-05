Грибной суп с перловкой — наваристое и сытное блюдо, которое готовится практически само, пока крупа впитывает аромат грибов и овощей в одной кастрюле.

Рецепт грибного супа мы уже публиковали — а этот вариант готовится с перловой крупой, которая делает блюдо особенно густым и сытным, без необходимости добавлять картофель или макароны.

Грибной суп с перловкой — это тот тип обеда, который согревает в холодную пору и при этом не требует сложных ингредиентов. Перловая крупа здесь играет роль главного "загустителя": она медленно впитывает бульон и грибы, придавая блюду приятную текстуру и сытность. В отличие от многих вариантов грибного супа со сметаной или сливками, этот рецепт максимально простой и готовится в одной кастрюле.

Ингредиенты для грибного супа

2 ст. ложки оливкового масла

2 ст. ложки (около 30 г) сливочного масла

100 г перловой крупы (приблизительно 1/2 стакана), промытой

2 средние луковицы, нарезанные кубиком

225 г свежих грибов, тонко нарезанных

приблизительно 1,9 л куриного бульона со сниженным содержанием соли

1 крупная морковь, тонко нарезанная

1/2 ч. ложки соли

1/4 ч. ложки черного молотого перца

2 ст. ложки измельченной петрушки или укропа — для подачи

сметана — по желанию, для подачи

Как приготовить грибной суп: пошагово

Подготовьте овощи: нарежьте кубиком две луковицы, тонко нарежьте грибы и морковь.

В большой кастрюле разогрейте оливковое масло и сливочное масло. Добавьте перловую крупу вместе с нарезанным луком и готовьте на среднем огне 5 минут, постоянно помешивая.

Добавьте нарезанные грибы и готовьте еще приблизительно 5 минут, пока влага, которую выделяют грибы, не испарится.

Влейте куриный бульон, добавьте нарезанную морковь, соль и черный перец. Доведите суп до кипения, снимая ложкой пену, появляющуюся на поверхности.

Накройте кастрюлю крышкой и варите грибной суп на слабом огне в течение 1 часа, помешивая каждые 15 минут, чтобы перловка не пристала ко дну.

Снимите с огня и перед подачей посыпьте свежей петрушкой или укропом.

Такой грибной суп хорошо хранится в холодильнике до двух дней, а также отлично переносит заморозку — можно приготовить сразу двойную порцию и иметь готовый обед на несколько дней наперед. Подавайте с ложкой сметаны — это добавит блюду мягкости и легкой кислинки.

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